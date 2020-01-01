Barcelona, Xavi Hernandez ile görüşüyor

Al Sadd Kulübü, Xavi Hernandez'in Barcelona ile görüşme halinde olduğunu açıkladı.

'ın Al Sadd ekibinden teknik direktör Xavi Hernandez'in geleceğine dair önemli bir açıklama geldi.

Kulübün sportif direktörü Muhammad Ghulam Al Balushi katıldığı bir televizyon programında genç teknik adamın ile görüştüğünü açıklarken; "Şu anda Barcelona ile Xavi arasındaki görüşmeler sürüyor. Nereye giderse gitsin ona başarılar dileyeceğiz." ifadelerini kullandı.

'da oynadığı son dört maçında üç beraberlik alan Barcelona'da teknik direktör Ernesto Valverde, İspanya Süper Kupası yarı finalinde karşısında alınan yenilgiden sonra eleştirilerin hedefi haline gelmişti.

Kariyerinin büyük bölümünü altyapısından yetiştiği Barcelona'da geçiren Xavi, 2015 yılında bedelsiz olarak Al Sadd'ın yolunu tutmuş ve 2019 yazında futbolu bırakmasının ardından Katar ekibinde teknik direktörlüğe başlamıştı.