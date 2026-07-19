Barcelona ve Real Madrid için değerli bir fırsat… Tottenham, oyuncusunun fiyatını düşürdü!

İngiliz kulübü Tottenham, Arjantinli stoper Christian Romero’ya güvenmeden gelecek sezon için planlarını yapmaya başladı; bu durum, oyuncunun devam eden yaz transfer döneminde ayrılmasının yakın olduğuna dair açık bir işaret olarak görülüyor.

Transfer haberleri konusunda uzmanlaşmış "Team Talk" sitesi, "Spurs" yönetiminin oyuncunun fiyatını yaklaşık 48 milyon avro olarak belirlediğini aktardı. Bu rakam, birkaç hafta önce talep edilen 60 milyon avroya kıyasla belirgin bir düşüşe işaret ediyor ve bu durum, ilgilenen kulüpleri önümüzdeki dönemde resmi teklifler sunmaya teşvik edebilir.

Uluslararası defans oyuncusu, başta İtalyan takımı Inter Milan olmak üzere, İspanya'nın başkentindeki üç dev kulüp olan Real Madrid, Barcelona ve Atlético Madrid'in de aralarında bulunduğu birçok Avrupa devi tarafından yakından takip ediliyor ve bu kulüpler, oyuncunun durumundaki gelişmeleri büyük bir ilgiyle izliyor.

Ancak kaynaklar, Tottenham ile ilgilenen kulüpler arasında şu ana kadar ileri düzeyde bir görüşme olmadığını doğruladı; ayrıca Londra kulübü, 28 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmak için herhangi bir resmi yazılı teklif almadı.

İtalyan Atalanta'dan Tottenham'a transfer olan Romero, takımın savunma hattının temel direklerinden biri olarak öne çıkıyor; ancak kulüp yönetimi, yeni sezona hazırlık kapsamında takımın yeniden yapılandırılması planı çerçevesinde Romero'dan ayrılmaya karar vermiş görünüyor.