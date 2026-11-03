24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
Paris Saint-Germain v FC Barcelona - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3Getty Images Sport
Çeviri:

Barcelona ve Paris Saint-Germain'in yıldızı: 80 milyon euroluk transferin gerçeği

Transfers
Barcelona
Paris Saint-Germain
W. Pacho
İspanya
Fransa
Ekvador

Flick yeni bir savunmacı arıyor

Çeşitli raporlara göre Barcelona, kış transfer döneminde güçlü bir transferle savunma hattını takviye etmeyi hesaplarına katıyor. Ancak Katalan kulübünün Paris Saint-Germain'in yıldızlarından biriyle ilgilendiğine dair son dönemde dolaşan iddialar, Marca gazetesi muhabiri Matteo Moretto'nun açıklamalarına göre tamamen geçersiz hale geldi.

Moretto, "DAZN İspanya" ağına yaptığı açıklamalarda, Paris Saint-Germain savunmacısı Ekvadorlu Willian Pacho'nun Barcelona'nın masasındaki seçenekler arasında yer almadığını ve mevcut aşamada kulüp için gerçekçi bir hedef teşkil etmediğini belirtti. Bu bilgiler tribuna sitesi tarafından aktarıldı.

Bazı raporlar, Barcelona'yı 25 yaşındaki savunmacıyla ilişkilendirmiş ve kulübün sportif direktörü Deco'nun, gelecek ocak ayındaki kış transfer döneminde oyuncuyla anlaşmak için 80 milyon euroluk bir teklif sunmayı değerlendirdiğini belirtmişti.

Bu haberler, Barcelona'nın savunma hattında yaşadığı sakatlıklar ve teknik direktör Hansi Flick'in, sezon başından bu yana sayısal eksikliğin açıkça görüldüğü ve adeta bir zayıf nokta gibi duran stoper mevkisindeki seçenekleri artırma isteği gölgesinde geldi.

Gelecek maçlar
BAR

BAR

Şampiyonlar Ligi

03 Kas 2026

AVL

AVL

VIL

VIL

Şampiyonlar Ligi

03 Kas 2026

PSG

PSG

Pacho, sol ayağını kullanması ve Pau Cubarsí'nin yanında oynama kabiliyeti nedeniyle takımın ihtiyaçlarına uygun isimler arasında öne çıktı.

Ekvadorlu savunmacı, Ağustos 2024'te Eintracht Frankfurt'tan, transferin temel bedeli olan 40 milyon euro karşılığında Paris Saint-Germain'e katılmış ve o tarihten bu yana Fransız takımının formasıyla 107 maça çıkmıştı.

Ayrıca okuyun: Katar futbol tarihinin en büyük para cezası Al Sadd oyuncusuna kesildi

BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

GOAL'ı Google'da takip edin