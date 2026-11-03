Barcelona ve Paris Saint-Germain'in yıldızı: 80 milyon euroluk transferin gerçeği

Çeşitli raporlara göre Barcelona, kış transfer döneminde güçlü bir transferle savunma hattını takviye etmeyi hesaplarına katıyor. Ancak Katalan kulübünün Paris Saint-Germain'in yıldızlarından biriyle ilgilendiğine dair son dönemde dolaşan iddialar, Marca gazetesi muhabiri Matteo Moretto'nun açıklamalarına göre tamamen geçersiz hale geldi.

Moretto, "DAZN İspanya" ağına yaptığı açıklamalarda, Paris Saint-Germain savunmacısı Ekvadorlu Willian Pacho'nun Barcelona'nın masasındaki seçenekler arasında yer almadığını ve mevcut aşamada kulüp için gerçekçi bir hedef teşkil etmediğini belirtti. Bu bilgiler tribuna sitesi tarafından aktarıldı.

Bazı raporlar, Barcelona'yı 25 yaşındaki savunmacıyla ilişkilendirmiş ve kulübün sportif direktörü Deco'nun, gelecek ocak ayındaki kış transfer döneminde oyuncuyla anlaşmak için 80 milyon euroluk bir teklif sunmayı değerlendirdiğini belirtmişti.

Bu haberler, Barcelona'nın savunma hattında yaşadığı sakatlıklar ve teknik direktör Hansi Flick'in, sezon başından bu yana sayısal eksikliğin açıkça görüldüğü ve adeta bir zayıf nokta gibi duran stoper mevkisindeki seçenekleri artırma isteği gölgesinde geldi.

Pacho, sol ayağını kullanması ve Pau Cubarsí'nin yanında oynama kabiliyeti nedeniyle takımın ihtiyaçlarına uygun isimler arasında öne çıktı.

Ekvadorlu savunmacı, Ağustos 2024'te Eintracht Frankfurt'tan, transferin temel bedeli olan 40 milyon euro karşılığında Paris Saint-Germain'e katılmış ve o tarihten bu yana Fransız takımının formasıyla 107 maça çıkmıştı.

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