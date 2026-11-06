Barcelona ve Paris, kış transfer dönemi öncesinde Faslı yıldızın planları dışında

Real Betis'in yıldızı Faslı Abdessamad Ezzalzouli, hangi kulüpte oynamak istediğine dair tavrını netleştirdi.

Sport gazetesi, birçok Avrupa kulübünün kendisiyle anlaşmak istemesine rağmen Ezzalzouli'nin önümüzdeki kış transfer döneminde ayrılma ihtimaline kapıyı kapattığını belirtti.

Faslı kanat oyuncusunun mevcut planları arasında ne Paris Saint-Germain ne de gelecekte Barcelona'ya olası bir dönüş yer alıyor.

Oyuncunun önceliği, kendisini önemli hissettiği ve gelişimini sürdürmek için ideal koşullara sahip olduğunu düşündüğü Endülüs ekibindeki yolculuğuna devam etmek.

"Afrika Foot" sitesinin oyuncuya yakın kaynaklara dayandırarak aktardığına göre, Ezzalzouli Ocak 2027'de Real Betis'ten ayrılmayı düşünmüyor.

Oyuncu sportif durumundan memnun ve ihtiyaç duyduğu süreklilik ile güveni bulduğu bu dönemi yarıda kesmek istemiyor.

Bunun yanı sıra, Real Betis'in UEFA Şampiyonlar Ligi mücadelesi verdiği önemli bir sezon boyunca bağlılığı tam olarak sürüyor.

Paris Saint-Germain, Faslı milli oyuncu için olası durak noktalarından biri olarak ortaya çıkmıştı. Paris ekibi, Khvicha Kvaratskhelia'nın sakatlığının ardından hücum hattını güçlendirmeyi değerlendiriyor, ancak Ezzalzouli sezonun ortasında başka bir takıma transfer olmak için müzakere açmaya niyetli değil.

Afrika Foot raporu, Katalan kulübünün oyuncunun haklarının yüzde 20'sini elinde tutması nedeniyle Faslı oyuncunun gelecekte Barcelona'ya dönüş ihtimaline de değindi.

Bu bağlamda, oyuncuya yakın kaynaklar gelecekte olası bir transferi değerlendirmek üzere Katalan kulübüyle herhangi bir temas bulunduğunu kesin bir dille yalanlıyor; bu konuda yayılan söylentilere rağmen geçen yaz da bunun gerçekleşmesi için herhangi bir ihtimalin olmadığını belirtiyorlar.

Real Betis de kendi adına oyuncunun ayrılışını kolaylaştırma niyetinde değil. Ezzalzouli'nin kulüple Haziran 2029'a kadar süren bir sözleşmesi bulunuyor ve sözleşmesinde yaklaşık 60 milyon euro değerinde bir serbest kalma bedeli yer alıyor; bu rakam, oyuncunun Endülüs kulübünün sportif projesi içinde kazandığı önemi yansıtıyor.

Faslı kanat oyuncusu, toplam 874 dakika süre aldığı 11 resmi maçta 4 gol atıp 1 asist yaparak sezona iyi bir başlangıç yapıyor.

Afrika Foot sitesinin aktardığı rakamlara göre bu performans, oyuncunun İspanya Ligi'nde 29 maçta 10 gol attığı ve 8 asist yaptığı bir sezonun ardından kaydettiği gelişimi doğruluyor.

24 yaşındaki Ezzalzouli, hâlâ gelişim için alanı olduğunu düşünüyor ve başka bir yerde yeni bir maceraya atılmak için acele etmek istemiyor. Doğrudan hedefi ise Real Betis'in en öne çıkan hücum unsurlarından biri olarak yerini sağlamlaştırmak.

Şu an için oyuncunun kararı, en azından sezon sonuna kadar Real Betis'teki yolculuğuna devam etmek yönünde kesinleşmiş durumda.