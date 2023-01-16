Efsane stoper ile dünyaca ünlü şarkıcının imrendiren aşkının yerini laf dalaşları aldı.

NE OLDU? Pique, pop yıldızı eski sevgilisinin sözde bir diss parçasına konu oldu ve Shakira, BZRP Music Sessions adlı şarkısında şu söze yer verdi: “Ben iki 22'ye değerim.

"Bir Ferrari'yi Twingo ile takas ettin. Bir Rolex'i bir Casio ile takas ettin!"

İspanyol efsane, bu suçlamaları komik bir taraftan ele almayı asla ihmal etmedi ve Shakira'yla resmen dalga geçti.

7'ye 7'lik Kings Ligi'ne giderken 8.000 Euro değerindeki Renault arabasına binmeyi tercih etti.

Ve tam da ondan beklenildiği şekilde davranarak onları yakından takip edenlere istedikleri malzemeyi verdi.

BÜYÜK RESİM: Pique, Shakira'nın Casio'ya laf atmasına Kings League ve saat üreticileri arasında bir ortaklık anlaşması yaparak tepki gösterdi.

Yeni dijital saatini gururla sergilerken aynı zamanda 7'ye 7'lik yarışmasında, diğer başkanlarına hediye olarak kutulu teklifler dağıtırken görüldü.

Casio ürünlerinin, "Bir ömür boyu dayanacağını" söyledi.

Shakira ile olan başarısız ilişkisinin ardından bu tür tartışmaların ortaya çıkması magazin gündeminin yine bir numaralı konusu oldu.

SIRADA NE VAR? Pique, Kasım 2022'de Barcelona'dan emekli olacağını duyurdu ve Sergio Agüero'nun hafta sonu Kings Ligi'nde sürpriz bir gol atmaya ikna etti.

Efsane stoper, şu anda saha dışındaki maceraları üzerinde çalışmaktan büyük bir keyif alıyor.