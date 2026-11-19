Galatasaray'ın Rus oyuncusu Aleksey Batrakov, geçen yaz transfer döneminde takıma katılmasının ardından yaptığı olağanüstü başlangıçla Avrupa'nın büyük kulüplerinin dikkatini çekmeye başladı. Yaşlı kıtanın yükselen en parlak yeteneklerinden biri haline gelen genç oyuncuya Barcelona ve Bayern Münih'in ilgisi giderek artıyor.

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21 yaşındaki Rus ofansif orta saha, 25 milyon euro karşılığında Lokomotiv Moskova'dan Galatasaray'a transfer oldu. Yeteneğini kanıtlamak için uzun bir süreye ihtiyaç duymayan genç oyuncu, kısa sürede Türk ekibinin vazgeçilmez isimleri arasına girdi.

Batrakov, Galatasaray formasıyla çıktığı ilk maçlarda dikkat çekici rakamlara ulaştı. Tüm kulvarlarda 13 maçta 6 gol atıp 4 asist yapan oyuncu, bu performansıyla hücumdaki büyük etkisini ortaya koydu. Özellikle oyun kurucu pozisyonunda görev yapması ve rakip kale önünde fark yaratabilme becerisi öne çıkıyor.

Rus oyuncunun katkısı yalnızca lig ile sınırlı kalmadı, Şampiyonlar Ligi'ne de yansıdı. Avrupa kupasında 4 gol atan Batrakov, büyük rakipler karşısında da güçlü bir seviye sergileyebildiğini gösterdi. Bu da son dönemde yeteneğine yönelik Avrupa'dan gelen ilginin artmasına katkı sağladı.

Türk gazetesi "Fanatik"in haberine ve bu haberi aktaran "Foot Mercato"ya göre Barcelona ve Bayern Münih, oyuncuyu takibe aldı. Batrakov'un performansı iki kulübün de dikkatini çekti. İki kulüp, önümüzdeki dönemlerde transferle ilgili olası bir adım atmadan önce oyuncunun potansiyelini daha yakından görmek istiyor.

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Barcelona ve Bayern Münih gözlemcilerinin, Galatasaray'ın 24 Kasım Salı günü Şampiyonlar Ligi'nde Aston Villa ile oynayacağı maçı izlemesi bekleniyor. Gözlemciler, Batrakov'u yakından takip ederek oyuncunun teknik seviyesini ve Avrupalı bir rakip karşısında güçlü performanslarını sürdürme kapasitesini değerlendirecek.

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İki kulübün ilgisi, Rus oyuncunun geleceği açısından önemli bir gelişme olarak öne çıkıyor. Özellikle genç yetenekler için verilen mücadele, büyük kulüplerin önemli gündem maddelerinden biri haline geldi . Bu kulüpler, kısa vadede teknik anlamda katkı sağlayabilecek, aynı zamanda gelişim potansiyeli taşıyan ve uzun yıllar boyunca faydalanılabilecek oyuncuları keşfetmeye çalışıyor.

Barcelona ve Bayern Münih, adı Batrakov ile anılan ilk kulüpler değil. Oyuncu, Galatasaray'a transfer olmadan önce Paris Saint-Germain'in de ilgi alanındaydı. Ancak Türk ekibindeki parlak performansı, yeniden tüm dikkatleri üzerine çekti ve Avrupa sahnesindeki geleceğine dair yeni ihtimallerin kapısını araladı.

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Öte yandan Galatasaray, yeni yıldızlarından birini kolayca bırakmaya hazır görünmüyor. Sarı-kırmızılı kulüp, oyuncunun sözleşmesindeki serbest kalma bedelini 55 milyon eurodan 100 milyon euroya yükseltmeyi planlıyor. Bu adımla, oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen kulüplere karşı güvence altına almak amaçlanıyor.

Galatasaray yönetiminin atması beklenen bu adım, Batrakov'u kadroda tutma isteğini yansıtıyor. Kulüp geçen yaz oyuncunun transferi için 25 milyon euro yatırım yaptı ve gol katkıları ile takımın performansına etkisi sayesinde bu transferin meyvelerini toplamaya şimdiden başladı. Bu nedenle yönetim, oyuncunun kısa bir süre sonra kulüpten ayrılmasına kolayca göz yummak istemiyor.

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Aston Villa maçı, oyuncunun mevcut dönemdeki kariyeri açısından önemli bir durak olacak. Bu karşılaşma, Batrakov için Barcelona ve Bayern Münih gözlemcilerinin önünde yeteneklerini kanıtlama adına yeni bir fırsat olacak. Galatasaray ise oyuncunun parlak performansını sürdürmesini beklerken, Batrakov aynı seviyeyi ve rakamları yakalamaya devam ederse Avrupa transfer piyasasında adı en çok konuşulan isimlerden birine dönüşebilir.