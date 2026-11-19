Galatasaray'ın Rus oyuncusu Aleksey Batrakov, geçen yaz transfer döneminde takıma katılmasının ardından yakaladığı olağanüstü başlangıçla Avrupa'nın büyük kulüplerinin dikkatini çekmeye başladı. Yaşlı Kıta'nın öne çıkan yükselen yeteneklerinden biri haline gelen genç oyuncuya Barcelona ve Bayern Münih'in ilgisi giderek artıyor.

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Galatasaray'ın Rus oyuncusu Aleksey Batrakov, geçen yaz transfer döneminde takıma katılmasının ardından yakaladığı olağanüstü başlangıçla Avrupa'nın büyük kulüplerinin dikkatini çekmeye başladı. Yaşlı Kıta'nın öne çıkan yükselen yeteneklerinden biri haline gelen genç oyuncuya Barcelona ve Bayern Münih'in ilgisi giderek artıyor.

21 yaşındaki Rus ofansif orta saha oyuncusu, Lokomotiv Moskova'dan 25 milyon euro karşılığında Galatasaray'a transfer oldu. Yeteneklerini kanıtlamak için uzun bir süreye ihtiyaç duymayan Batrakov, kısa sürede Türk ekibinin güvendiği temel isimler arasına girmeyi başardı.

Galatasaray formasıyla çıktığı ilk maçlarda dikkat çekici rakamlara ulaşan Batrakov, tüm kulvarlarda oynadığı 13 maçta 6 gol atıp 4 de asist yaptı. Bu performans, özellikle oyun kurucu pozisyonunda görev yapan ve rakip kale önünde fark yaratabilen oyuncunun hücumdaki büyük etkisini gözler önüne seriyor.

Rus oyuncunun katkısı yalnızca lig maçlarıyla sınırlı kalmadı, Şampiyonlar Ligi'ne de yansıdı. Kıta turnuvasında 4 gol kaydeden Batrakov, büyük rakipler karşısında da güçlü bir seviye ortaya koyabildiğini kanıtladı. Bu durum, son dönemde yeteneğine yönelik Avrupa'dan gelen ilginin artmasına katkı sağladı.

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Türk gazetesi "Fanatik"in ortaya koyduğu ve "Foot Mercato" tarafından aktarılan habere göre, Barcelona ve Bayern Münih oyuncuyu takibe aldı. Batrakov'un performansıyla dikkatlerini çektiği iki kulüp, önümüzdeki dönemlerde transferine yönelik olası adımlar atmadan önce oyuncunun potansiyelini daha yakından görmek istiyor.

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Barcelona ve Bayern Münih gözlemcilerinin, Galatasaray'ın 24 Kasım Salı günü Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı Aston Villa maçını takip etmesi bekleniyor. Gözlemciler, Batrakov'u yakından izleyerek oyuncunun teknik seviyesini ve Avrupalı bir rakip karşısında güçlü performanslarını sürdürme becerisini değerlendirecek.

İki kulübün ilgisi, Rus oyuncunun geleceği açısından önemli bir gelişme olarak öne çıkıyor; özellikle genç yetenekler için verilen mücadele, büyük kulüplerin önemli gündem maddelerinden biri haline gelmişken . Bu kulüpler, kısa vadede teknik katkı sağlayabilecek, aynı zamanda gelişim potansiyeli taşıyan ve uzun yıllar boyunca faydalanılabilecek oyuncuları keşfetmeye çalışıyor.

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Batrakov'un adının geçtiği ilk kulüpler Barcelona ve Bayern Münih değil. Oyuncu, Galatasaray'a transfer olmadan önce Paris Saint-Germain'in de ilgi listesinde yer alıyordu. Ancak Türk ekibindeki parlak performansı yeniden dikkatleri üzerine çekti ve Avrupa sahalarındaki geleceğine dair yeni olasılıkların kapısını araladı.

Öte yandan Galatasaray, yeni yıldızlarından birini kolay kolay bırakmaya hazır görünmüyor. Sarı-kırmızılı kulüp, oyuncunun sözleşmesindeki serbest kalma bedelini 55 milyon euro'dan 100 milyon euro'ya yükseltmeyi planlıyor. Bu adımla, Batrakov'u transferine ilgi duyan kulüplerin hamlelerine karşı korumak amaçlanıyor.

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Galatasaray yönetiminin atması beklenen bu adım, Batrakov'u kadroda tutma isteğini yansıtıyor. Kulüp, geçen yaz oyuncuyu kadrosuna katmak için 25 milyon euro yatırım yaptı ve gol katkıları ile takımın performansına etkisi sayesinde bu transferin meyvelerini toplamaya şimdiden başladı. Bu nedenle yönetim, oyuncunun kısa bir süre sonra kulüpten ayrılmasına kolayca göz yummak istemiyor.

Aston Villa maçı, oyuncunun kariyerinin bu döneminde önemli bir durak olacak. Batrakov için bu karşılaşma, Barcelona ve Bayern Münih gözlemcilerinin önünde yeteneklerini kanıtlamak adına yeni bir fırsat olacak. Galatasaray ise yıldızının parlamaya devam etmesini beklerken, aynı seviyeyi ve rakamları sürdürmesi halinde Batrakov'un Avrupa transfer piyasasının en çok konuşulan isimlerinden birine dönüşmesi işten bile değil.