Barcelona, uluslararası veda gecesinde Messi'ye özel bir mesaj gönderdi

İspanyol Barcelona kulübü, efsane Lionel Messi'nin Benin karşısında Arjantin Milli Takımı'yla son sayfasını kapattığı tarihi anı değerlendirerek, tarihi kaptanına özel bir karşılama ve onurlandırma mesajı gönderdi; onun tango formasıyla geçen dolu dolu uluslararası kariyerini kutladı.

"Monumental" stadında oynanan ve Messi'nin son golünü atıp iki gol daha hazırladığı veda maçının bitiş düdüğünün çalmasının hemen ardından, Katalan kulübü farklı dillerdeki resmi hesapları üzerinden özel bir mesaj yayınladı.









Arjantinli yıldıza yönelik mesajda şu ifadeler yer aldı: "Pekin 2008'deki altın madalyadan, Arjantin Milli Takımı'yla her adımda tarih yazan unutulmaz bir kariyere... Arjantin formasını daha da simgesel ve ikonik hale getirmeyi sürdürdüğün için tebrikler Leo!".

Katalan kulübünün bu jesti, veda gecesinin akışının yakından takip edilmesinin ardından geldi; kulüp, maç öncesindeki saatlerde platformları üzerinden yaptığı yayınlarda takımın günlük antrenmanlarına odaklanmış, ardından Arjantinli pireye onurlu uluslararası yolculuğunu tamamlar tamamlamaz özel bir kutlama alanı ayırmıştı.



