İspanyol basınına yansıyan haberler, Suudi Arabistan ekibi Hilal'in Uruguaylı forveti Darwin Nunez'in geleceğiyle ilgili çarpıcı bir gelişmeyi ve oyuncunun mevcut yaz transfer döneminde Barcelona'ya transfer olma ihtimalini ortaya koydu.

Nunez, geçtiğimiz yaz İngiliz ekibi Liverpool'dan 55 milyon euro değerindeki bir transferle Hilal'e katılmıştı. İngiltere Ligi'ndeki iniş çıkışlı serüvenini noktalayan oyuncu, takım kadrosunda kalıcı bir yer edinmeyi başaramayınca bu yaz ayrılması güçlü bir seçenek olarak gündeme geldi.

İspanyol "Sport" gazetesine göre Nunez, Barcelona forması giyme hayalini gerçekleştirmek için büyük bir mali fedakârlıkta bulunmaya hazır durumda. Oyuncu, Katalan kulübüne transferini kolaylaştıracaksa Hilal'de aldığı yüksek maaşının bir kısmından vazgeçmeye karşı çıkmıyor.

Gazete, Uruguaylı forvetin transfer piyasasındaki gelişmeleri beklediğini ve bu arada Hilal ile ayrılmasına olanak sağlayacak bir anlaşmaya varmaya çalıştığını ekledi. Suudi kulübü ise oyuncunun transferi için ödediği paranın bir kısmını geri almakta ısrarcı olup sözleşmeyi tamamen feshetmeyi tercih etmezken, tüm taraflar uygun bir formül üzerinde uzlaşırsa kiralık seçeneğine açık.

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Gazete, Nunez ile Barcelona arasındaki hikâyenin yeni olmadığına dikkat çekti. Almeria'da forma giydiği 2020 yılında Katalan kulübüne katılmaya oldukça yakındı; Barcelona oyuncunun haklarının %50'sini almak için bir teklif sunmuştu ancak Portekiz ekibi Benfica 33 milyon euro karşılığında oyuncuyu kapmıştı. Nunez de ardından Avrupa sahalarında yıldızlığa doğru yol almıştı.

Nunez'in Barcelona'ya transfer olma yönündeki açık isteğine rağmen Katalan kulübünün yönetimi, forvet mevkisini güçlendirmek için önceliği hâlâ Arjantinli Julian Alvarez'e veriyor. Ancak yönetim, önümüzdeki günlerde bu ilk transferin aksaması durumunda Hilal'in forvetinin gerçekçi bir seçenek hâline gelebileceğinin de farkında.