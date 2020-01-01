Barcelona transfer iznini aldı
Barcelona, Ousmane Dembele'nin 6 ay sahalardan uzak kalacağının açıklanmasının ardından transfer döneminin kapanmış olmasına rağmen ekstra bir hamle yapabilmek için İspanya Kraliyet Futbol Federasyonu'na başvurdu.
Yönetmelik gereği İspanya'da oyuncusu 5 ay ve daha fazla sakatlık yaşayan takımlara sezon içerisinde transfer hakkı tanınıyor. Bu hak sadece diğer La Liga kulüplerindeki oyuncularda veya serbest halde bulunan oyuncularda kullanılabiliyor.
Barcelona'nın başvurusunu değerlendiren federasyon, Katalan ekibe izni verdi. Barcelona'nın bu transferi yapması için 15 günü bulunuyor.
Katalan ekip, 24 haftası geride kalan La Liga'da 53 puanlı lider Real Madrid'in 1 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor.
Barcelona'nın transfer hedefleri arasında Getafe'den Angel Rodriguez, Alaves'ten Lucas Perez, Levante'den Roger Marti ve Leganes'ten Martin Braithwaite bulunuyor.