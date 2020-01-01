Barcelona transfer iznini aldı

Ousmane Dembele'nin sakatlığının ardından transfer yapmak için federasyona başvuran Katalan ekibe izin verildi.

, Ousmane Dembele'nin 6 ay sahalardan uzak kalacağının açıklanmasının ardından transfer döneminin kapanmış olmasına rağmen ekstra bir hamle yapabilmek için İspanya Kraliyet Futbol Federasyonu'na başvurdu.

Yönetmelik gereği İspanya'da oyuncusu 5 ay ve daha fazla sakatlık yaşayan takımlara sezon içerisinde transfer hakkı tanınıyor. Bu hak sadece diğer kulüplerindeki oyuncularda veya serbest halde bulunan oyuncularda kullanılabiliyor.

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Barcelona'nın başvurusunu değerlendiren federasyon, Katalan ekibe izni verdi. Barcelona'nın bu transferi yapması için 15 günü bulunuyor.

Daha fazla takım

Katalan ekip, 24 haftası geride kalan La Liga'da 53 puanlı lider 'in 1 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor.

Barcelona'nın transfer hedefleri arasında 'den Angel Rodriguez, 'ten Lucas Perez, 'den Roger Marti ve 'ten Martin Braithwaite bulunuyor.