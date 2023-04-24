Robert Lewandowski, Barcelona formasıyla çıktığı son dört maçta gol atamadı ancak Xavi, Polonyalı forvete güvenini kaybetmedi.

Lewandowski'nin Barcelona'da bu sezon 27 golü var

Ancak son dönemlerde gol kuraklığı yaşıyor

Yine de hala La Liga'nın en golcüsü

NE OLDU? Polonyalı oyuncu, Borussia Dortmund, Bayern Münih ve Barcelona formalarıyla her zaman üretken bir isim oldu. Bu sezon Barça ile toplamda 27 gol kaydetti ancak La Liga'daki son 10 maçında yalnızca 3 gol atabildi.

NE SÖYLENDİ? Barcelona Teknik Direktörü Xavi, Robert Lewandowski'nin düşen formu sorulduğunda şunları söyledi: "Sezonun büyük bölümünde başarılıydı. Ancak şimdi o kadar değil. Ama gollerine devam edecek, bütün forvetlerin hedefi gol atmaktır. Olmayınca üzülürler, bu bir forvet için hayat meselesidir. Lewandowski yine de 17 golle ligin en golcü ismi. Diğer oyuncuların nasıl hissettiğini bir düşünün."

BÜYÜK RESİM: La Liga'da 19 Şubat'ta oynanan Cadiz maçında bir gol kaydeden Robert Lewandowski bir sonraki hedefini Nisan ayında bulabildi. 1 Nisan'daki Elche maçında 2 gol atan Polonyalı uzun süreli sessizliğini koruyor.

DAHA FAZLASI: La Liga gol krallığında Robert Lewandowski, 17 golle zirvede yer alırken onu ikinci sırada 14 golü bulunan Karim Benzema takip ediyor. Ayrıca Enes Ünal da bu sezon kaydettiği 13 golle üçüncü sırada.

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