İspanyol hoca, eski dostunu yeniden kendi takımında görmek istediğini yineliyor.

Lionel Messi, bu yaz PSG'den Barcelona'ya dönmeyi seçerse, onu kollarını açarak karşılayacak birisi var.

Birlikte büyük başarılar kazandığı eski takım arkadaşı Xavi, olası bir geri dönüşün Arjantinli süperstara bağlı olduğu konusunda ısrar ediyor.

Dünya Kupası'nı kazanan Arjantinli kaptanın PSG'deki sözleşmesi, önümüzdeki yaz transfer döneminde sona eriyor.

Kötü bir başlangıcın ardından Fransa'da yeniden kendisini bulan yedi kez Ballon d'Or kazanan Messi, 35 yaşında İspanya'ya dönmeye sıcak bakabilir.

Ne söylendi?

Xavi, Hindustan Times'a şunları söyledi: "Neden olmasın? (Messi'nin olası dönüşü hakkında) Bence bu ona bağlı.

"Ne istiyor, ne hissediyor... Tabii ki Barcelona her zaman Messi'nin evi.

"Bizim kapılarımız Leo'ya her zaman açık, özellikle de ben burada koçsam...

"Bakalım ne yapmak istiyor. Karar kulüpten çok Messi'ye bağlı."

Messi, geçmişte Amerika Birleşik Devletleri'nde futbol oynamak istediğini ima etmiş ve bir daha Barcelona'da yaşamayı düşünmediğini açıklamıştı.

Kulüp, artık daha istikrarlı bir zeminde ve La Liga'nın zirvesindeki rakipleri Real Madrid'in beş puan önündeyken Messi, yeniden Katalonya'ya dönmenin cazibesine kapılabilir.

PSG'nin, bu sezon 17 lig maçında 19 golüne katkıda bulunan Messi'ye yeni bir sözleşme teklifi sunduğu söyleniyor.

Öte yandan Messi, Katar'da gergin geçen Dünya Kupası'nın ardından takım arkadaşı Kylian Mbappe ile gayet iyi anlaştıkları konusunda ısrar etti.

OLE'ye şunları söyledi: "Tatilde olduğum o günlerde, Arjantin'deki insanların nasıl yaşadığını ve yaptığımız şenliklerden bahsettik.

"Ve bundan başka hiçbir şey konuşmadık. Aramız gerçekten iyi.

"Gerçek şu ki Kylian'la ilgili bir sorunum yok."