İspanyol hoca Xavi, vatandaşı Guardiola ve Manchester City'ye övgüler yağdırdı.

NE OLDU? Barcelona patronu Manchester City'ye övgüler yağdırdı ve onları şu anda dünyanın en iyi takımı olarak nitelendirdi.

Xavi; City'nin bu sezon talip olduğu FA, Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi'ni almasının adil olacağını sözlerine ekledi.

NE DEDİLER: Xavi, gazetecilere yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Tabii ki onların talip oldukları üç kupayı da almaları adil olur. Bence şu anda dünyanın en iyi takımı onlar.

"Dünyanın en iyi menajerine ve futbol kalitesine sahipler. Oynadıkları futbol, bizim örnek almamız gereken bir ayna gibi olmalı!"

BÜYÜK RESİM: Manchester City, Manchester United'dan bu yana üç kupayı da kazanan ilk İngiliz kulübü olma yolunda ilerleyişini sürdürüyor.

Ezeli rakipleri United ile karşılaşacakları FA Cup finaline ulaştılar, Şampiyonlar Ligi'nin yarı finalinde ise son şampiyon Real Madrid ile karşı karşıya gelecekler.

Ve Premier Lig'in zirvesinde bir maçları eksik olmasına rağmen Arsenal'a göre daha avantajlı bir konumda bulunuyorlar, çünkü 1 puanlık fark attılar bile...

ÜÇ FOTOĞRAFTA:

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MANCHESTER CITY İÇİN SIRADA NE VAR? Pep Guardiola'nın ekibi bir sonraki Çarşamba günü Premier Lig'de West Ham ile karşılaşacaklar.