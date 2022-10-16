Barcelona Teknik Direktörü Xavi'den ilginç El Clasico yorumu: "Azdırıyor"

Barcelona teknik direktörü Xavi, Real Madrid ile oynamaktan ne kadar heyecan duyduğunu alışılmadık ifadelerle dile getirdi.

Barcelona, Pazar günü Real Madrid ile karşılaşacak.

Xavi fırsatı dört gözle bekliyor

Kazanan La Liga'nın zirvesine çıkacak

NE OLDU? İspanya'nın en büyük kulüplerinden ikisi bu hafta sonu karşılaşıyor. Barcelona patronu Xavi, oyuncuyken büyük maçlarda yer almaktan ne kadar keyif aldığını düşündü ve görünüşe göre bu "muhteşem" duygu bir teknik direktör olarak onu terk etmemiş.

NE DEDİ? "Beni azdırır mı bilmiyorum, doğru kelime mi bilmiyorum. Ama Real Madrid'e karşı oynamayı seviyorum" dedi. "Rekabetçiyim. Bu tür maçları oynamak için futbolcu olmaya devam etmek istiyordum.

"Böyle bir maç oynamak muhteşem. Motivasyon maksimum, rekabette lider olmak için bir fırsat."

BÜYÜK RESİM: Barca şu anda La Liga'nın zirvesinde, ancak sadece averajla (+7). Bir yenilgi, Madrid'in üç puan gerisinde kaldıkları anlamına gelebilir.

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XAVI İÇİN SIRADA NE VAR? Inter ile hafta ortası berabere kaldıktan sonra – Şampiyonlar Ligi'nden elenebilirler – Barselona'nın Pazar günü olumlu bir sonuçla sezonunu geri alması gerekecek.