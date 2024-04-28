Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'de Real Madrid'e transfer olan Arda Güler'in yeteneklerine son şaşıran isim Barcelona Teknik Direktörü Xavi oldu.

Real Madrid'in 19 yaşındaki yıldızı Arda Güler, Real Sociedad deplasmanında attığı gol ve sergilediği performans ile dikkatleri bir kez daha üzerine çekmeyi başardı.

Genç futbolcunun performansı karşısında şaşıran sadece Carlo Ancelotti ya da takım arkadaşları değildi.

Fanatik'in İspanyol basınına dayandırdığı habere göre Barcelona Teknik Direktörü Xavi Hernandez de Fenerbahçe'nin eski yıldızının performansı sonucunda hayrete düştü ve hemen teknik ekibiyle konuştu.

Haberin devamı aşağıda

Arda Güler görüşmesi

Real Madrid'i yakından takip eden Defensa Central'de yer alan habere göre Xavi Hernandez, Real Sociedad - Real Madrid maçının ardından Arda Güler hakkında yorum yaptı. Katalan teknik adamın Arda'nın golünün ardından teknik ekibiyle görüşme gerçekleştirdiği bildirildi.

"Bu çocuk bir dahi!"

Barcelona Teknik Direktörü Xavi Hernandez'in Arda Güler'le ilgili, "Bu çocuk bir dahi! Ne yazık ki şu anda yanımızda değil" dediği belirtildi. Xavi, Arda Güler'le ilgili daha önce de bazı demeçler vermişti. Genç teknik adamın sürekli Arda ile ilgilenmesi, yazın bu transferde aldığı darbeyi unutamadığına yönelik yorumlara yol açmakta.