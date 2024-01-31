Barcelona Teknik Direktörü Xavi ayrılık kararının ardındaki gerçeği açıkladı

Barcelona'nın patronu Xavi, takım ne kadar başarılı olursa olsun kimseyi memnun edememekten yakındı.

Xavi, Barcelona'dan ayrılacağını açıklamıştı

Ayrılık kararını takımın iyiliği için aldığını söylüyor

Ancak biraz sitemli

NE OLDU? Barcelona Teknik Direktörü Xavi sezon sonunda görevinden ayrılacağını açıklamıştı. 44 yaşındaki çalıştırıcı, takım ne kadar başarılı olursa olsun yeterince takdir edilmediklerini düşünüyor.

NE SÖYLENDİ? Xavi şunları söyledi: "Barcelona şu an iyi durumda olmadığı için ayrılma kararı aldım. Yeterince takdir edilmiyoruz. 12 puan farkla şampiyon olsak bile insanları memnun edemiyoruz gibi hissediyorum."

BÜYÜK RESİM: Şu anda lig tablosunda dördüncü sıradaki Barcelona ile birinci sıradaki Girona arasında 11 puan fark var. Girona maç fazlasıyla liderlik koltuğuna otururken bir puan gerisindeki Real Madrid, Getafe maçına çıkmaya hazırlanıyor. Katalan ekibiyle 2022-23 sezonunda şampiyonluk yaşayan Xavi, Villarreal'e karşı aldıkları 5-3'lük mağlubiyetin ardından zirve yarışında yara almıştı.

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SIRADA NE VAR? Xavi, Barcelona'dan sözleşmesinin bitimine bir yıl daha olmasına rağmen 30 Haziran'da resmi olarak ayrılacak.