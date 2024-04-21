Barcelona Teknik Direktörü Xavi, Real Madrid'in yıldızı Arda Güler ile alakalı yeni bir açıklama yaptı.

Fenerbahçe'nin eski yıldızı Arda Güler, yaz transfer döneminde kendisini isteyen Barcelona'ya gitmek yerine Katalan devinin ezeli rakibi Real Madrid'e imza atmıştı.

Ancak yıldız futbolcu, sezon başından bu yana takımda süre almakta zorlandı. Arda Güler şu ana kadar Real Madrid formasıyla sadece 98 dakika sahada kalabildi.

Xavi'den Arda Güler açıklaması

Bu arada Barcelona Teknik Direktörü Xavi Hernandez'in, Arda Güler ile alakalı yakın çevresine konuştuğu iddia edildi.

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İspanyol teknik adamın, Arda'nın geleceğinden umutlu olduğu kaydedildi.

'Arda Güler'den eminim'

Defensa Central'de yer alan habere göre Xavi, Arda Güler için şu sözleri sarf etti:

"Eğer Arda Güler'i düzenli olarak oynatırlarsa, çok iyi olduğunu kanıtlayacaktır. Bundan tamamen eminim."

Arda Güler, geçtiğimiz yaz adeta Xavi'nin içinde kalan bir ukde oldu.

Fenerbahçe'nin eski yıldızı, Barcelona yerine Katalan devinin ezeli rakibi olan Real Madrid'e imza atmıştı.