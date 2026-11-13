Barcelona sonunda geleceğin stoperini buldu

Katalonya basınından "Sport" gazetesi, Gariba'nın gerek teknik ve fiziksel seviyesi gerekse sakin kişiliği ve takım arkadaşlarıyla iyi ilişkileri sayesinde yedek takımın soyunma odasında büyük takdir gördüğünü aktardı. Gazete, genç savunmacının gelişmek için büyük bir potansiyele sahip olduğunu da vurguladı.
Akra'dan Barcelona akademisine
Gariba'nın hikâyesi, Gana'nın başkenti Akra'daki mütevazı bir ortamda başladı. Burada kendisini Marcet kurumu keşfetti ve ardından Ocak 2025'te Barcelona'ya transfer oldu.
İdari engeller nedeniyle doğrudan akademiye kaydedilemediği için yolculuğuna Katalonya Dördüncü Lig'indeki Codolar kulübünde başladı.
Oyuncu, yaşının küçük olmasına rağmen boyu ve savunmada alanı kapatma hızı sayesinde dikkatleri üzerine çekti. Bu durum, onu Barcelona ve Real Madrid gözlemcilerinin ilgi odağı hâline getirdi; Katalan kulübü anlaşmayı sonuçlandırmadan önce transferin arkasındaki ana isim Toni Hernández oldu.
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Gariba, Pau Planas yönetimindeki geçen sezon altyapı "A" takımına çıkarılmadan önce altyapı "B" takımına katıldı. Burada savunma yetenekleri, oyun okuması ve birebir mücadelelerde net bir gelişim gösterdi.
Flick ile fırsat
Ganalı savunmacı geçtiğimiz yaz, teknik heyetin dikkatini çekmesinin ardından Hansi Flick yönetimindeki A takımı antrenmanlarına katılma fırsatı yakaladı.
Ancak bir virüse yakalandı ve bu durum onu bir haftadan fazla süre sahalardan uzak tuttu; İngiltere'deki hazırlık kampına gitmesine de engel oldu.
9 Ocak 2007'de Gana'nın Teshie şehrinde doğan Gariba 19 yaşında olup boyu 187 santimetreye ulaşıyor ve sol ayağıyla oynamasıyla öne çıkıyor.
Ayrıca 2025-2026 sezonunda UEFA Gençler Şampiyonlar Ligi'nde 6 maça çıktı; ardından Barcelona Atlètic'e yükseltildi ve son olarak 8 Kasım'da takımının 3-0'lık galibiyetiyle sonuçlanan Manresa karşılaşmasında dikkat çeken bir performans sergiledi.
"Sport", oyuncunun seviyesini, özellikle hava ve yer toplarındaki üstünlüğünü ve pas isabetini överek, Barcelona'nın A takımının gelecekte ihtiyaç duyacağı stoperi elinde bulundurduğunu değerlendirdi.
2028'e kadar sözleşme ve Avrupa'dan ilgi
Gazete, Gariba'nın Barcelona ile 2028 yılına kadar bir sözleşmesinin bulunduğunu, bu sözleşmenin altyapı aşamasından geri kalan süreyi ve profesyonel oyuncu sıfatıyla iki ek yılı kapsadığını ekledi.
Birçok Avrupa kulübünün hizmetlerinden yararlanmaya ilgi göstermesine rağmen oyuncunun arzusu, kendini rahat hissettiği ve gelişmeye devam etmek istediği Barcelona'da kalmaktan yana.
Ancak iki taraf henüz yeni bir anlaşmaya varamadı; kulüp de son dönemde bu konuyu sonuçlandırmak için bir adım atmadı.
Sözleşmesindeki serbest kalma bedeli 20 milyon avro. Bu tutar, özellikle oyuncunun sahip olduğu potansiyel ve performansı sürdükçe değerinin artması beklentisi göz önüne alındığında, ilgilenen kulüpler için bir engel teşkil etmeyebilir.
Barcelona'nın bu yeteneği elinde tutma isteği ile artan Avrupa ilgisi arasında, Gariba'nın geleceği Katalan kulübünün akademisinde takip edilmeyi hak eden dosyalardan biri olmaya devam ediyor.