Barcelona son saniyede elendi: 1-0

Barcelona, İspanya Kral Kupası çeyrek finalinde deplasmanda Athletic Bilbao'ya 90+3'te gelen golle yenildi ve turnuvaya veda etti.

Kral Kupası çeyrek finalinde deplasmanda Athletic Bilbao'ya 1-0 yenilerek elendi.

Tek maç üzerinden oynanan çeyrek finalde ev sahibi Athletic Bilbao'ya yarı finali getiren golü, uzatmaların oynandığı 93. dakikada İnaki Williams attı.

Barcelona'da Gerard Pique 80. dakikada sakatlanarak, oyundan çıktı.

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Bilbao kentindeki San Mames Stadı'ndaki maçı 49 bin 154 kişinin izlediği ve bunun stat rekoru olduğu bilgisi paylaşıldı.

Bu arada Barcelona, teknik direktör Ernesto Valverde'nin yerine Quique Setien'i getirdikten sonra başarılı sonuçlar alamazken, ilk lig liderliğini 'e bıraktı, şimdi de Kral Kupası'na veda etti.

Diğer yandan kupada çeyrek final maçlarında favori gösterilen tüm takımların elenmesi dikkati çekti.

Yarı finale kalan takımlardan 4-3 ile Real Madrid'i, Granada 2-1 ile 'yı, 2. lig takımlarından Mirandes ise 4-2 ile 'i eledi.

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Yarı final eşleşmeleri cuma günkü çekilişte belli olacak.

Kral Kupası'nı Granada ve Mirandes bu zamana kadar hiç kazanamazken, diğer yarı finalistlerden Real Sociedad 2, Athletic Bilbao ise 23 kez bu kupayı müzesine götürdü.