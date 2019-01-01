Barcelona son 25 yıldaki en kötü sezon başlangıcını yaptı

La Liga'daki ilk beş haftada ikinci mağlubiyetini Granada karşısında alan Barcelona'da Ernesto Valverde üzerindeki baskı artıyor.

'nın 5. haftasında lige yeni yükselen Granada'ya deplasmanda 2-0 mağlup olan , son 25 yıldaki en kötü sezon başlangıcını yaptı.

Son şampiyon, bu sezon üç deplasman maçında yalnızca bir puan alabilirken, tüm turnuvalarda oynadığı son yedi deplasman karşılaşmasında ise galip gelemedi.

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Buna karşın ve diğer zirveye oynayan La Liga takımları da sezona kötü bir başlangıç yaptıkları için, Barcelona an itibarıyla liderin yalnızca üç puan gerisinde bulunuyor.

Barcelona, bu kadar kötü başlangıcı son olarak 1994-95 sezonunda efsanevi teknik direktör Johan Cruyff'un yönetimindeki Rüya Takım döneminin sonunda yapmıştı. O sezon ligi dördüncü sırada bitiren Barcelona, Şampiyonlar Ligi'nde de çeyrek finalde 'e elenmişti

Öte yandan beş maçta dokuz gol yiyen Ernesto Valverde'nin öğrencileri, 1996-97'den beri La Liga'daki en kötü savunma başlangıcını da yapmış oldu.