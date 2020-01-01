Barcelona, Setien'in görevine son verdi
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Barcelona'da Quique Setien dönemi sona erdi.
Bu sezon La Liga'da şampiyonluğu Real Madrid'e kaptıran ve UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Bayern Münih karşısında 8-2'lik bir hezimet yaşayan Katalan devinde bugün gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısında beklenen kararlar alındı.
Josep Maria Bartomeu başkanlığında toplanan yönetim, teknik direktör Setien ile yollarını ayırdı.
61 yaşındaki Setien, takımı üst üste iki La Liga zaferine taşıyan fakat UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Roma ve Liverpool eşleşmelerinde elde edilen dramatik mağlubiyetlerden sonra kredisini tüketen Ernesto Valverde'nin yerine ocak ayında göreve getirilmişti.