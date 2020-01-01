Barcelona, Setien'in görevine son verdi

Katalan ekibinde 8-2'lik Bayern Münih faciasının faturası teknik direktör Quique Setien'e kesildi.

'da Quique Setien dönemi sona erdi.

Bu sezon 'da şampiyonluğu 'e kaptıran ve UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde karşısında 8-2'lik bir hezimet yaşayan Katalan devinde bugün gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısında beklenen kararlar alındı.

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Josep Maria Bartomeu başkanlığında toplanan yönetim, teknik direktör Setien ile yollarını ayırdı.

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61 yaşındaki Setien, takımı üst üste iki La Liga zaferine taşıyan fakat UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ve eşleşmelerinde elde edilen dramatik mağlubiyetlerden sonra kredisini tüketen Ernesto Valverde'nin yerine ocak ayında göreve getirilmişti.