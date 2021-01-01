Barcelona'nın Setien'i kovma nedenleri!

İspanyol basını Barcelona'nın Quique Setien'in görevine son verirken, tecrübeli teknik adama gönderilen mektubun detaylarına ulaştı

İspanyol basını 'dan kovulmasının ardından Katalan ekibinden herhangi bir ödeme almadığını ifade eden Quique Setien'e gönderilen görevden alınma mektubunun içeriğine ulaştı. Barcelona yönetiminin Setien'e gönderdiği mektupta tecrübeli çalıştırıcının otorite eksikliğine vurgu yapılırken, takımı hemen maçlarda hem de antrenmanlarda yardımcı antrenör Eder Sarabia'nın yönettiği izlenimine yer verildi.

Setien'in göreve gelmeden önce oyun tarzına ilişkin verdiği sözleri tutmadığı ifade edilirken, Setien'in takımı 'nın zirvesindeyken almasına rağmen şampiyonluğa ulaştıramaması başarısızlık olarak nitelendirildi. Barcelona'nın son 10 yılda sekiz defa final oynadığı kupaya Setien yönetiminde çeyrek finalde elenmesinin kabul edilemez olduğu ifade edilen mektupta, karşısında alınan tarihi hezimet de kabul edilemez bir skor olarak nitelendirildi.