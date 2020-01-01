Barcelona'da sakatlık şoku! Pique ve Roberto...
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La Liga'nın 10. haftasında deplasmanda Atletico Madrid'e 1-0 yenilen Barcelona'ya kötü haberler peş peşe geldi.
Zorlu mücadelede sakatlanan sağ bek Sergi Roberto ile tecrübeli stoper Gerard Pique'nin bir süre yeşil sahalardan uzak kalacakları duyuruldu.
Baldır sakatlığı yaşayan Roberto'nun iki ay oynayamayacağı belirtilirken, Pique'nin dönüş tarihi hakkında ise bilgi verilmedi.
Öte yandan İspanyol basını Pique'nin de yaklaşık iki ay formasından uzak kalacağını yazdı.