Barcelona savunmacısı Pau Cubarsi, 2026 Golden Boy ödülünün sahibi seçildi

Barcelona'nın Torino'daki üstünlüğü sürüyor

Cubarsi, İtalyan gazetesi Tuttosport'un verdiği Golden Boy ödülünü kazanan son La Masia çıkışlı oyuncu oldu. Barcelona'nın üst düzey yetenekler yetiştirme zinciri ise hız kesmiyor. Genç stoper, Avrupa'nın önde gelen medya kuruluşlarından 50 gazetecinin oluşturduğu uluslararası jürinin oylaması sonucunda ödüle layık görüldü. Jüri, Cubarsi'yi yılın başlarında açıklanan 100 adaylık ilk listeden 25 kişiye indirilen kısa listeden seçti.

Ödül için rekabet çetindi. Barcelonalı oyuncu, Avrupa'nın dört bir yanından birçok önemli ismi geride bıraktı. Adaylar arasında Real Madrid'den Endrick ve Yan Diomande, Chelsea'nin genç yeteneği Estevao ve PSG orta saha oyuncusu Warren Zaire-Emery de vardı. Cubarsi, kulüp arkadaşları Marc Bernal ve Xavi Espart'ın da önünde yer aldı.

Benzeri görülmemiş başarılarla dolu bir yıl

Cubarsi'ye Golden Boy ödülünün verilmesinde, kupalarla dolu bir sezon geçirmesi etkili oldu. Hansi Flick'in takımında kilit rol oynayan genç oyuncu, Barcelona'nın hem La Liga şampiyonluğunu hem de İspanya Süper Kupası'nı kazanmasına yardımcı oldu.

Cubarsi'nin millî takımdaki başarıları da oylamada önemli bir etkendi. Kısa süre önce dünya sahnesinde zafere ulaşan İspanya kadrosunun temel taşlarından biri olan Cubarsi, finalde ilk 11'de başladı ve turnuvanın en iyi genç oyuncusu seçildi. Başarılarla geçen bu yazda Ballon d'Or'a da aday gösterilmesi, onun artık yalnızca gelecek vadeden bir oyuncu değil, üst düzey futbolun gerçek bir yıldızı olduğunu ortaya koydu.

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Cubarsi, Barcelona'nın seçkin isimleri arasına katıldı

Cubarsi, bu başarıyla prestijli bireysel ödülü kazanan beşinci Barcelona oyuncusu oldu. Lionel Messi (2005), Pedri (2021), Gavi (2022) ve Yamal'ın (2024) yer aldığı eski kazananlar listesine katıldı. 19 yaşındaki savunmacı, ödülünü 14 Aralık'ta Torino'da düzenlenecek resmî törende alacak.

Harry Kane'in ana ödülü kazandığı Londra'daki 2026 Ballon d'Or töreninde Cubarsi, genel sıralamada 12. oldu. Barcelonalı savunmacı, Yılın Erkek Genç Yeteneği ödülünde de 94 puanla ikinci sırada yer aldı. Ödülü 96 puanla kazanan takım arkadaşı Yamal'ın az farkla gerisinde kaldı.

Barcelona savunmasının kilit oyuncusu

Cubarsi, bu sezon Barcelona formasıyla tüm kulvarlarda 13 maça çıktı ve iki asist yaptı. Pazar günü Atletico Madrid karşısında alınan 2-1'lik galibiyette de forma giyerek Barcelona'nın La Liga'daki liderliğini 33 puanla pekiştirmesine katkı sağladı. Barcelona, ikinci sıradaki Real Madrid'in üç puan önünde bulunuyor.