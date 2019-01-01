Barcelona, Şampiyonlar Ligi'nde rekor kırdı

Katalan devi turnuvanın evindeki maçlarda yenilmezlik serisi ve üst üste çeyrek finale kalma rekorlarını eline geçirdi.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu maçlarında en başarılı performansı, İngiltere temsilcileri sergiledi.

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en büyük organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna 4 takımla başlayan İngiltere, fire vermeden çeyrek finale çıkmayı başardı.

Çeyrek finale , , ve 'la kalan İngiliz takımları, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2008-2009 sezonunun ardından aynı başarıyı bir kez daha tekrarladı. Liverpool, , Manchester United ve , organizasyonun çeyrek finaline 10 sezon önce kalan İngiliz takımları olmuştu.

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde 4 İngiliz takımının yanı sıra ( ), (İspanya), (İtalya) ve ( ) mücadele edecek.

ve İspanya hayal kırıklığı yaşadı

Şampiyonlar Ligi'nde en fazla hayal kırıklığı yaşayan ülke ise Almanya oldu. Son 16 turunda , ve 04'ün elenmesiyle 13 yıl sonra ilk kez turnuvanın çeyrek finalinde Alman takımı kalmadı.

Son 16 turunda 3 takımla yer alan İspanyol ekiplerinden turnuvada 3 yıldır üst üste şampiyonluk yaşayan ile çeyrek final vizesi alamazken, sadece Barcelona yoluna devam etti.

Barcelona'da yeni rekorlar

Son 16 turu rövanşında konuk ettiği Olympique 'u 5-1 yenerek çeyrek finale yükselen Barcelona, birçok yeni rekora da imza attı.

Organizasyonda, Nou Camp'ta oynadığı 30 karşılaşmada 27 galibiyet ve 3 beraberlik alan İspanya temsilcisi, Bayern Münih'in evindeki maçlarda elde ettiği yenilmezlik rekorunu 29'dan 30 müsabakaya çıkardı.

Barcelona, turnuvada üst üste 12'nci kez çeyrek finale kalarak bu alanda da rekorun yeni sahibi oldu.

Ronaldo, Messi'yi yakaladı

Atletico Madrid'e ilk maçta 2-0 yenilmesine rağmen rövanşı 3-0 kazanarak son 8 takım arasına adını yazdıran Juventus'un yıldız oyuncusu , yaptığı "hat-trick" ile bir rekoru daha egale etti. Şampiyonlar Ligi'ndeki toplam hat-trick sayısını 8'e çıkaran 34 yaşındaki Portekizli futbolcu, bu alanda Barcelona'nın yıldızı 'yi yakaladı.

Krallık yarışında iki futbolcu zirvede

Turnuvanın gol krallığı yarışında ise 8'er golle Messi ve Bayern Münihli Robert Lewandowski, zirveyi paylaşıyor.

Bu iki oyuncuyu 6'şar golle Porto'da forma giyen Moussa Marega ve Ajaxlı Dusan Tadic takip ediyor.