Barcelona, Samper'in sözleşmesini feshetti

Barcelona forması giyen orta saha oyuncusu Sergi Samper ile kulübün yolları ayrıldı.

Barcelona'da sürpriz bir ayrılık yaşandı.

Katalan kulübü orta saha oyuncusu Sergi Samper ile sözleşmesini feshetti.

24 yaşındaki futbolcu başlarda Sergio Busquets'in halefi olarak görülüyordu ve Eylül 2014'te APOEL karşısında ilk Şampiyonlar Ligi maçına çıktı.

La Liga'da ilk maçına çıkmak için Mart 2016 yılını bekleyen Samper, Granada ve ardından Las Palmas'a kiralandı.

İspanyol medyasında yer alan haberlere göre Samper, Barça'dan eski takım arkadaşı Andres Iniesta'nın forma giydiği Vissel Kobe'ye transfer olmak üzere.

Vissel Kobe, Japonya 1. Lig'inde 9. sırada yer alıyor.