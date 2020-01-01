Barcelona sağ beke Dest'i alıyor

Nelson Semedo'yu Wolves'a gönderen Katalan ekibi, Ajax'tan Sergino Dest'i kadrosuna katacak.

aradığı sağ beki 'da buldu.

Esport3'ün haberine göre Katalan devi, Sergino Dest'in transferi için ile el sıkıştı.

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'li sağ bek oyuncusu yaklaşık 20 milyon euro'luk bir bedel karşılığında Barcelona'ya transfer olacak.

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2012'den bu yana Ajax'ın bünyesinde yer alan 19 yaşındaki futbolcu, ABD Milli Takımı ile ilk maçına 2019'un eylül ayında çıktı.

Ronald Koeman yönetiminde yeni bir yapılanmaya giren ve Nelson Semedo'yu Wolverhampton'a gönderen Barcelona, Luis Suarez'i de 'e yollamaya hazırlanıyor.