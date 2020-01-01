Transfer

Barcelona sağ beke Dest'i alıyor

Goal Türkiye
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20191210_Sergino Dest
(C)Getty images
Nelson Semedo'yu Wolves'a gönderen Katalan ekibi, Ajax'tan Sergino Dest'i kadrosuna katacak.

Barcelona aradığı sağ beki Hollanda'da buldu. 

Esport3'ün haberine göre Katalan devi, Sergino Dest'in transferi için Ajax ile el sıkıştı.

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ABD'li sağ bek oyuncusu yaklaşık 20 milyon euro'luk bir bedel karşılığında Barcelona'ya transfer olacak. 

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    2012'den bu yana Ajax'ın bünyesinde yer alan 19 yaşındaki futbolcu, ABD Milli Takımı ile ilk maçına 2019'un eylül ayında çıktı.

    Ronald Koeman yönetiminde yeni bir yapılanmaya giren ve Nelson Semedo'yu Wolverhampton'a gönderen Barcelona, Luis Suarez'i de Atletico Madrid'e yollamaya hazırlanıyor.

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