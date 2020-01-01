Barcelona, Rodrigo Moreno ile temasta

Valencia Teknik Direktörü Albert Celades, oyuncusu Rodrigo Moreno için Barcelona ile görüştüklerini doğruladı.

ekiplerinden 'da forma giyen Rodrigo Moreno, adım adım 'ya gidiyor.

La Liga'nın 21. haftasında Valencia, sahasında ağırladığı Barcelona'yı Maxi Gomez'in golleriyle 2-0 mağlup etmeyi başarmıştı. Barcelona'daki görevindeki ilk yenilgisini alan teknik direktör Quique Setien, maçın ardından Rodrigo hakkında övgü dolu yorumlar yapmıştı.

Valencia Teknik Direktörü Albert Celades, bu sezon ligde 4 gol ve 8 asist yapan 28 yaşındaki santrforu için Barcelona'nın devrede olmasına şaşırmadığını belirterek transfer görüşmelerini doğruladı. Copa del Rey'de Cultural Leonesa maçı öncesi açıklamalar yapan Celades, "Rodrigo fark yaratan bir oyuncu. Barcelona onu bu yüzden istiyor. Pazarlıklar sürüyor, bunu gizlemeyeceğiz. Rodrigo ile konuştum. Özel bir konuşmayı sizlerle paylaşmayacağım" ifadelerine yer verdi.