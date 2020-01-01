Barcelona resmen açıkladı: Dembele ameliyat olacak

İlk kontrollerinde kas yorgunluğuna maruz kaldığı düşünülen Dembele'nin ameliyat edileceği açıklandı.

, pazartesi günü antrenmanda sakatlanan Ousmane Dembele'nin ameliyat edileceği açıkladı. İlk kontrollerde yıldız oyuncunun kas yorgunluğuna maruz kaldığı düşünülmüştü.

Katalan ekibi, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada; "FC Barcelona oyuncusu Ousmane Dembele, 11 Şubat Salı günü Finlandiya'nın Turku şehrinde tedavi için ameliyat olacak. İyileşme süresi hakkında daha fazla bilgi verilecektir." ifadelerini kullandı.

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Önce , ardından Dortmund ile gösterdiği performansla basamaları hızla çıkan 22 yaşındaki forvet, Barcelona'ya 2018 yazında 125 milyoın euro'ya transfer olmuştu.

Daha fazla takım

Barcelona'da geçirdiği sakatlıklar nedeniyle düzenli forma şansı bulamayan Dembele, en son Kasım ayında sakatlanmış ve 10 hafta sahalardan uzak kalmıştı.

Barcelona Teknik Direktörü Quique Setien, salı günü yaptığı açıklamada "Ousmane'nin takıma dönmesinden dolayı çok heyecanlanmıştım. Yaşadığı sakatlık talihsiz bir durum. Kariyerimde her zaman bu tip sorunlar yaşadım ve her zaman bu sorunlara çözümler bulmakla uğraştım" dedi.