Paris Saint-Germain, kısa süre önce 16 yaşını tamamlayan Manchester United yeteneği JJ Gabriel'in transferi için rekabete dahil oldu ve oyuncunun temsilcileriyle görüşmelere başladı. Aynı dönemde Real Madrid de futbolcunun hizmetlerini almak için adımlarını yoğunlaştırıyor; bu da Barcelona'nın transferi bitirme görevini daha da zorlaştırıyor.

Katalan "Sport" gazetesine göre, Paris Saint-Germain ve Real Madrid, oyuncunun çevresiyle yürüttükleri temaslarda ilerleme kaydediyor.

Parisli kulüp, Gabriel'in Old Trafford'daki geleceğine dair belirsizlik durumundan yararlanmayı hedefliyor; bunun için cazip bir sportif proje ve ekonomik teklif sunuyor. Real Madrid ise bu yarıştaki konumunu güçlendirmek için çalışıyor.

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Barcelona'nın bu rekabette önemli bir kozu var: oyuncunun sportif tercihleri. Gabriel, Katalan kulübüne ve oyun felsefesine özel bir yakınlık hissediyor; ayrıca genç yeteneklere gelişim fırsatları sunan projeye de ilgi duyuyor. Ancak bu tercih, Blaugrana'ya geçişinin kesinleştiği anlamına gelmiyor.

Mali boyutlar, transferin sonuçlanmasında etkili bir faktör olmaya devam ediyor. Barcelona, genç forvetin sahip olduğu büyük potansiyeli takdir etse de kulüp, mali bir açık artırmaya girmek ya da Manchester United'ın A takımıyla henüz resmi olarak oynamamış bir oyuncu için abartılı meblağlar ödemek istemiyor. Barcelona, herhangi bir anlaşmanın ekonomik ve sportif kriterlerine uygun olması konusunda ısrarlı.

Buna karşılık Manchester United, oyuncunun haklarını hâlâ elinde tutuyor ve durumunu çözüme kavuşturma girişimlerinden vazgeçmedi.

"Sport", Barcelona'nın, transferin mali değerini yükseltebilecek Paris Saint-Germain ve Real Madrid'den gelen artan bir rekabetle karşı karşıya olduğunu, Katalan kulübünün ise sportif projesinin cazibesine bel bağladığını ekledi.



