Barcelona-Real Madrid maçının ardından Arda Güler krizi! İsyan çıktı...

Barcelona-Real Madrid maçının ardından Carlo Ancelotti'ye şok Arda Güler tepkisi geldi.

İspanya Kral Kupası Final mücadelesinde dün gece Barcelona ile Real Madrid karşı karşıya geldi. El Clasico'yu 3-2 kazanan Barcelona, kupayı müzesine götürmeyi başardı.

El Clasico'nun açılış golünü 28. dakikada Pedri kaydetti. Real Madrid; Mbappe ve Tchouameni'nin 70 ve 77'deki golleriyle 2-1 öne geçti. Ferran Torres 84'te ağları havalandırarak skoru 2-2'ye taşıdı ve maç uzatmalara gitti.

Barcelona'yı hem galibiyete hem de kupaya taşıyan golü ise 116. dakikada Kounde kaydetti. Real Madrid'de maçın son anlarında Rüdiger, Vazquez ve Bellingham kırmızı kart gördü.

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Millî yıldız Arda Güler ise El Clasico'ya yedek kulübesinde başladı. 55. dakikada oyuna giren 20 yaşındaki futbolcu, 77. dakikada Tchouameni'nin golünde asistini yaparak 22 dakikada skora etki etti.

Arda Güler Real Madrid'e transfer sonrası ilk kez Barcelona karşısında sahaya çıktı ve etkili bir oyun sergilemeyi başardı. Ayrıca genç yıldız etkili bir oyun sergilerken İspanya'da da gündem oldu.

Carlo Ancelotti'ye tepki

Real Madridli taraftarlar, maçın ardından Carlo Ancelotti'ye yine öfkeliydi. Öfkenin sebebi, Arda Güler'in oyuna her zamanki gibi geç sokulmasıydı.

Sosyal medya platformu X'te (Eski adıyla Twitter) @vini_ball isimli kullanıcı, "Bundan sonra Arda Güler'in oynamadığı tek bir Real Madrid maçı bile izlemeyeceğim" yorumunu yaptı.

@Chavo49807136 lakaplı kullanıcı ise, "Arda Güler gibi oyunculara güvenmediği için Ancelotti'ye teşekkür etmelisiniz. Ne futbol makinesi ama." diyerek ironi yaptı ve Don Carlo'yu eleştirdi.