Barcelona - Real Madrid maçı hangi kanalda, saat kaçta?

La Liga'nın 11. haftasında Barcelona ile Real Madrid karşı karşıya gelirken El Clasico hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak?

La Liga'nın 11. haftası El Clasico'ya sahne olurken Barcelona ile Real Madrid büyük maçta kozlarını paylaşacak.

10 haftada topladığı 24 puanla 3. sırada yer alan Barcelona, 10 haftada 25 puanı hanesine yazdıran ikinci sıradaki Real Madrid'e karşı mücadele verecek.

Peki 28 Ekim 2023 tarihinde oynanacak El Clasico hangi kanalda ve saat kaçta? Arda Güler maçta forma giyecek mi? Bilmeniz gereken her şeye GOAL Türkiye ile göz atalım.

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El Clasico hangi kanalda, ne zaman?

La Liga'nın 11. haftasının sahne olacağı Barcelona ile Real Madrid maçı 28 Ekim 2023 tarihinde saat 17.15'te oynanacak. El Clasico, S Sport kanalından canlı olarak naklen yayınlanacak.

Arda Güler, Barcelona maçında oynayacak mı?

Arda Güler sakatlığını atlatsa da risk edilmemek için Barcelona maçının kadrosunda yer almadı. Genç yetenek, El Clasico'da forma giymeyecek.