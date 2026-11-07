Barcelona Real Madrid'in başarısının peşinde, Atletico yeni bir seriyle tehdit ediyor

Barcelona, İspanya Ligi puan tablosunun zirvesinde arayı açmak için galibiyet peşinde koştuğu Atletico Madrid karşısındaki merakla beklenen maçına çıkarken, Rojiblancos'un sahasında en son Real Madrid'in başardığı bir başarıyı tekrarlamayı da hedefliyor.

"Opta" istatistiklerine göre Barcelona, İspanya Ligi'nde Atletico Madrid deplasmanındaki son dört maçını kazandı ve müsabaka tarihinde Atletico'nun sahasında üst üste beş galibiyet alan üçüncü takım olabilir. Bunu daha önce 1955 yılında Athletic Bilbao (üst üste 5 galibiyet) ve 2013 yılında Real Madrid (üst üste 6 galibiyet) başarmıştı.

Atletico Madrid ise tüm müsabakalarda Barcelona karşısındaki son beş maçından ikisini kazanırken, Barcelona üç galibiyet elde etti. Bu, Katalan ekibiyle yaptığı önceki on karşılaşmaya kıyasla Atletico için fazladan bir galibiyet anlamına geliyor; o on maçta Atletico bir galibiyet, bir beraberlik almış ve sekiz yenilgi görmüştü.

Atletico Madrid, İspanya Ligi'ndeki son yedi maçını kazandı. 2021-2022 sezonundan bu yana takım, müsabakada bundan daha uzun bir galibiyet serisini yalnızca bir kez yakaladı; Ocak 2025'te üst üste sekiz maç kazanmıştı.

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Deplasmanda üst üste 6 galibiyet mi?

Barcelona, 2026-2027 sezonunda İspanya Ligi'nde deplasmandaki beş maçının tamamını kazandı ve her birinde en az üç gol atarak toplam 22 gole ulaştı.

Katalan ekibi, müsabakada bir sezondaki ilk altı deplasman maçını daha önce yalnızca iki kez kazanmıştı; ilk 10 maçını kazandığı 2010-2011 sezonunda ve yine ilk 10 maçını kazandığı 2012-2013 sezonunda.

Atletico Madrid ise 2026-2027 sezonunda İspanya Ligi'nde "Build Up Attacks" yani oyun kurma ataklarından yedi gol attı ve bu tür ataklarda ondan üstün olan tek takım, bu yöntemle müsabakada şu ana kadar sekiz gol atan bir sonraki rakibi Barcelona.

Barcelona, 2026-2027 sezonunda İspanya Ligi'ndeki ilk 11 maçında 46 gol attı ve müsabaka tarihinde bir sezonun ilk 11 maçının ardından ondan üstün olan tek takım, 1930-1931 sezonunda 49 gol atan Athletic Bilbao. Ayrıca Sevilla da 1940-1941 sezonunun bu aşamasında 46 gol atmıştı.

Alvarez'in favori kurbanı

Oyuncular bazında ise Julian Alvarez, Atletico Madrid formasıyla Barcelona karşısında tüm müsabakalarda oynadığı dokuz maçta dört gol attı. Oyuncu, Atletico formasıyla başka hiçbir takıma karşı bundan daha fazla gol atmadı; Real Madrid ve Rayo Vallecano'ya karşı da dörder golü bulunuyor.

Barcelonalı oyuncu Raphinha ise 2026-2027 sezonunda İspanya Ligi'nde 10 maçta 15 gol atarak, müsabakada bir sezondaki ilk 10 maçının ardından bu gol sayısına ulaşan 21. yüzyıldaki sadece ikinci oyuncu oldu. Bunu daha önce yalnızca 2014-2015 sezonunda Real Madrid formasıyla 18 gol atan Cristiano Ronaldo başarmıştı.

Teknik direktörler açısından ise Atletico Madrid'in çalıştırıcısı Diego Simeone, İspanya Ligi'ndeki teknik direktörlük kariyerinde 565 maçta 344 galibiyet, 123 beraberlik ve 98 yenilgiyle toplam 344 galibiyet elde ederek, 344 galibiyetle müsabaka tarihinin en çok galibiyet alan teknik direktörü Luis Aragones'in rakamına eşitlendi. Aragones bu rakama 756 maçta ulaşmış, bu maçlarda ayrıca 180 beraberlik ve 232 yenilgi almıştı.

Hansi Flick ise Barcelona teknik direktörü olarak Atletico Madrid karşısında tüm müsabakalarda oynadığı 10 maçtan üçünü kaybetti, altısını kazandı ve birinde berabere kaldı. Böylece Atletico, Flick'in Barcelona dönemi boyunca karşısında en çok yenilgi aldığı takım oldu.