İspanyol basınında yer alan habere göre Barcelona, Real Madrid'den Arda Güler transferinin intikamını almak için harekete geçti.

Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler için ortaya hemen hemen her gün yeni bir iddia atılıyor.

Hatırlanacağı üzere Barcelona, Fenerbahçe'de yıldızını parlatan Arda Güler'i kadrosuna katmak için uzun süren uğraşlar vermiş fakat mutlu sona ulaşan taraf Real Madrid olmuştu.

Katalan ekibi şimdi Arda Güler'in intikamını almak için girişimlere başladı ve Real Madrid'in görüşmelerde bulunduğu yıldız oyuncu için resmen devreye girdi.

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İspanyollardan sürpriz iddia

İspanyol basını Barcelona'nın Real Madrid'in de ilgilendiği Alphonso Davies için devreye girdiğini yazdı.

Real Madrid'e yakınlığı ile bilinen Defensa Central'de yer alan haberde "Laporta, yaz aylarındaki utancı hala unutabilmiş değil." denildi.

"Menajeriyle bir araya geldiler"

Söz konusu haberde şu ifadeler yer aldı:

"Barcelona, Real Madrid'in bir sonraki transfer dönemi için ana hedeflerinden biri olan Alphonso Davies'in menajeriyle bir araya geldi.

"Ellerinde Balde olmasına rağmen Blaugrana kulübü Kanadalı oyuncuya olan ilgisini gösterdi. Bu neredeyse imkânsız bir transfer çünkü Davies Real Madrid'de çok ilerlemiş durumda ve hem Alman kulübü hem de Real Madrid ona daha iyi projeler ve ekonomik koşullar sunabilir."