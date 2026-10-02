Barcelona, Raphinha'nın Brezilya ile yaşadığı gizemi araştırıyor

Barcelona yetkilileri, oyuncu Raphinha ile konuşarak Brezilya Milli Takımı'nda bulunduğu dönemlerde yaşadığı son üç sakatlığının nedenlerini öğrenmek istiyor.

Dikkat çeken nokta ise üç sakatlığın da aynı bölgede, yani sağ bacağın uyluğunda meydana gelmiş olması.

Mundo Deportivo gazetesi, fiziksel bölümden sorumlu kişilerin, bu sakatlıklara neden olmuş olabilecek, antrenmanlarda veya ısınma süreçlerinde tekrar eden bir örüntü olup olmadığını öğrenmek amacıyla, özellikle Brezilya Milli Takımı'nda uyguladığı çalışma yöntemlerinin, Barcelona'da günlük olarak uyguladığı yöntemlerden farklı olup olmadığını anlamak için, tıbbi tetkiklerden önce veya sonra oyuncuyla konuşacağını aktardı.

Raphinha, yeni fiziksel kondisyoner Benjamin Kugel'in göreve gelmesiyle eş zamanlı olarak sezona Katalan takımıyla son derece güçlü bir şekilde başlamıştı, ancak Brezilya Milli Takımı'na katılır katılmaz, şu an için ciddi görünmese de yeniden kas sorunları yaşadı.

Teknik direktör Carlo Ancelotti, geçen cuma günü Avustralya karşısında kendisini 90 dakika oynattı. Uzun bir seyahat yolculuğunun ardından maçın tamamını oynayan tek forvet oldu; İtalyan teknik adam, geçen salı günü Melbourne'de yeniden ona ilk 11'de yer verdi.

Raphinha'nın 2026 yılındaki ilk sakatlığı mart ayının sonunda yaşanmıştı; Boston'da Fransa'ya karşı oynanan bir hazırlık maçında sağ dizinin arka kas bağlarından sakatlanmış, bu da onu Barcelona'yı sonunda elemeyi başaran Atletico Madrid'e karşı oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde yer alamamaya zorlamıştı.

20 Haziran'da ise oyuncu, Dünya Kupası'ndaki Haiti'ye karşı oynanan ikinci maçta sağ uyluğunun arka kasında ağrı hissetmesinin ardından sakatlandı.

İskoçya ve Japonya'ya karşı oynanan sonraki iki maçta forma giyemedi; son 16 turunda Norveç karşısında ise, oynaması için tıbbi izin almasına rağmen yedek kulübesinde oturdu ancak sahaya çıkmadı.

Şimdi Raphinha, Avustralya'dan yeni bir fiziksel sorunla dönüyor. Bu senaryonun yeniden tekrarlanmasını önlemek ise Barcelona içindeki en büyük hedef.



