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FC Barcelona v Feyenoord - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport
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Barcelona rahat bir nefes aldı: Raphinha'nın tetkik sonuçları Flick'i rahatlattı

Barcelona - Getafe
Barcelona
Getafe
La Liga
Raphinha
H. Flick
Brezilya
İspanya
Brezilya

Barcelona'da endişe dağıldı: Raphinha ciddi sakatlıktan kurtuldu

Barcelona'nın yıldızı Raphinha, bu sabah cuma günü, sağ bacağının üst kısmında yaşadığı ağrıların derecesini ve niteliğini belirlemek amacıyla tıbbi tetkiklerden geçti.

Raphinha, mevcut uluslararası ara döneminde Brezilya Milli Takımı ile ilk hazırlık maçının tamamında forma giydikten sonra ikinci hazırlık maçının ilk yarısını da oynamasının ardından sağ bacağının üst kısmında kas ödemi yaşadı.

Sport gazetesi, Raphinha'nın geçtiği tetkiklerin daha ciddi bir kas sakatlığı ihtimalini elediğini ve bunun teknik direktör Hansi Flick'in içine su serptiğini aktardı.

Mundo Deportivo gazetesi ise Barcelona'nın Raphinha'nın tetkiklerinin ardından rahat bir nefes aldığını ve oyuncunun gelecek cumartesi La Liga'da Getafe karşısında forma giyeceğini doğruladı.

Raphinha, Joan Gamper Spor Tesisleri'nde tıbbi tetkiklerden geçti ve sonuçlar iç açıcı çıktı.

Barcelona'da, oyuncunun kendisinden kulübe ulaşan bilgilere dayanarak sakatlığın daha kötüye gitmeyeceğine dair bir güven vardı; ancak Katalan ekibi, durumundan emin olmak için oyuncunun tıbbi tetkiklerden geçmesini bekliyordu.

Buna rağmen Barcelona'nın teknik ekibi, kulübün gelecek pazartesi günü antrenmanlarına yeniden başlamasının ardından önümüzdeki hafta boyunca Raphinha'nın durumunu büyük bir ihtiyatla ele alacak.


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