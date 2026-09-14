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Barcelona - Racing Santander LaLiga ön izlemesi: Bilmeniz gereken her şey

Barcelona - Racing Santander
La Liga
Barcelona
Racing Santander

LaLiga'da FC Barcelona ile Real Racing Club'un (Racing Santander) karşı karşıya geleceği maçın kapsamlı ön izlemesi. 5. hafta sonuçlarını, son form durumunu ve çarşamba gecesi Spotify Camp Nou'daki bu mücadele öncesinde öne çıkan başlıkları ele alıyoruz.

Barcelona - Racing Santander: Maç detayları

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La Liga - Hafta 6
Spotify Camp Nou

FC Barcelona ile Real Racing Club, 16 Eylül 2026'da saat 19.30 GMT'de (15.30 EST / 20.30 BST / 21.30 SAST) karşı karşıya gelecek.

Lider Barcelona, moralli Santander'i ağırlıyor

FC Barcelona, 2026/27 LaLiga sezonunun 6. haftasında yeni yükselen Real Racing Club'ı Spotify Camp Nou'da konuk etmek üzere sahasına dönüyor. Yurt içi ve Avrupa'da üst üste alınan galibiyetlerin ardından Hansi Flick'in ekibi, puan tablosunun zirvesindeki namağlup LaLiga serisini uzatmayı hedefliyor. Racing Santander için ise hafta sonundaki zorlu galibiyetin ardından Katalonya deplasmanına gitmek, en üst seviyedeki yeterliliği açısından nihai bir test niteliği taşıyor.

Levante UD v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images

Barcelona'nın Levante deplasmanında dört gollü şovu

FC Barcelona, 13 Eylül'deki 5. hafta maçında Levante UD karşısında deplasmanda aldığı 4-2'lik galibiyetin ardından çarşamba akşamı oynanacak karşılaşmaya ölümcül bir hücum formuyla çıkıyor. Xavi Espart erken dakikalarda tonu belirledi, ardından Lamine Yamal iki gol kaydetti; biri 19. dakikada, diğeri ise 48. dakikada penaltıdan geldi. Karim Adeyemi uzatma dakikalarında dördüncü golü ekleyerek Barca'nın ligdeki ilk beş maçından maksimum puanla ayrılmasını sağladı.

Real Racing Club de Santander v Deportivo Alaves - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images

Los Verdiblancos'ta Zabiri'nin dublesi Alavés'i devirdi

Racing Santander, 12 Eylül'deki 5. hafta maçında Deportivo Alavés'i sahasında 2-1 yenmesinin ardından Barcelona deplasmanına özgüvenli gidiyor. Erken bir gol yedikten sonra forvet Yassir Zabiri maça ağırlığını koydu; 38. dakikada eşitliği sağladıktan sonra ikinci yarının başlarında (53') takımına galibiyeti getiren golü attı. Bu galibiyet, José Alberto López'in ekibine LaLiga'da istikrar yakalama hedefi doğrultusunda kritik bir destek verdi.

Racing'in derin savunması Barca'nın makinesini durdurabilir mi?

Barcelona, Rodri ve Pedri'nin yön verdiği orta saha kontrolü ve dikkat çekici gol üretimiyle kağıt üzerinde net bir avantaja sahip. Lamine Yamal ile Raphinha'nın Santander beklerini bire birde yakalaması beklenirken, Racing hızlı kontra atakları başlatmak için Yassir Zabiri ile Iñigo Vicente'ye güvenecek. Barcelona hafta sonu fikstürü öncesinde kusursuz lig karnesini korumak isterken, çarşamba günkü mücadele ilk düdükten itibaren yüksek tempoya sahne olmaya aday.

Takım haberleri ve kadrolar

Barcelona vs Racing Santander Muhtemel kadrolar

4-3-3
Barcelona crest
Barcelona
BAR
Diziliş
Racing Santander crest
Racing Santander
SAN
4-2-3-1
J. GarciaJ. GarciaX. EspartX. EspartG. MartinG. MartinE. GarciaE. GarciaP. CubarsiP. CubarsiF. LopezF. LopezRodriRodriPedriPedriL. YamalL. YamalRaphinhaRaphinhaA. GordonA. GordonJ. AgirrezabalaJ. AgirrezabalaJ. BelocianJ. BelocianP. RamonP. RamonA. MantillaA. MantillaJ. SalinasJ. SalinasI. MartinI. Martinteam-logoS. CanalesP. GarciaP. GarciaM. PratiM. PratiI. VicenteI. VicenteY. ZabiriY. Zabiri
Racing Santander crest
Racing Santander
SAN
4-3-3
Barcelona

İlk 11

Racing Santander

Teknik direktör

  • H. Flick
  • J. Lopez

Barcelona bu maça sakatlıkları bulunan Roony Bardghji, Frenkie de Jong ve Jesse Bisiwu'dan yoksun çıkıyor. Hansi Flick'in ekibinde bildirilen bir ceza bulunmazken, Mestalla'da yaşadığı kanlı burun korkusunun ardından ciddi bir sakatlıktan kurtulan Eric Garcia'nın forma giyebilmesi bekleniyor; antrenman sahasından gelen son güncellemeler, yokluğunun sınırlı olacağını gösteriyor. Muhtemel ilk 11 henüz doğrulanmadı ve maç başlangıcına yakın yeni güncellemeler eklenecek.

Racing Santander'de Andres Martin sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek, Jose Lopez'in kadrosunda ise bildirilen bir ceza bulunmuyor. Yeni takım haberleri geldikçe eklenecek.

Form durumu

BAR

BAR - Form

ATH
K2-0
RAY
K5-2
VAL
K0-5
FEY
K5-1
LEV
K2-4
Atılan Gol (Yenilen Gol)
21/5
2,5 golün üzerindeki maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
3/5
SAN

SAN - Form

VIL
B2-2
GET
K1-0
ELC
K3-2
RAY
K3-2
ALA
K2-1
Atılan Gol (Yenilen Gol)
9/9
2,5 golün üzerindeki maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
4/5

Barcelona, tüm kulvarlardaki son beş maçının tamamını kazandı; buna Al Ahly karşısındaki sezon öncesi hazırlık maçı galibiyetinin yanı sıra art arda dört LaLiga zaferi de dahil. Son maçında Valencia'yı deplasmanda 5-0 yenen Barcelona, Rayo Vallecano'yu da 5-2, Elche'yi ise 5-0 mağlup etti. Bu beş karşılaşmada Barcelona 19 gol attı, sadece üç gol yedi ve iki maçta kalesini gole kapattı.

Racing Santander'in son beş maçında iki galibiyet, bir beraberlik ve iki mağlubiyet çıktı. En son maçını Rayo Vallecano deplasmanında 3-2 kaybettiler, sezonun daha önceki bölümünde ise Getafe'ye deplasmanda 1-0 yenildiler. Jose Lopez'in ekibi, Elche karşısında sahasında aldığı 3-2'lik galibiyet ve Villarreal ile 2-2 berabere kaldığı maçla birlikte dalgalı bir form grafiği sergiledi.

İkili rekabet geçmişi

Kafa Kafaya

BarcelonaÇizimRacing Santander
5
0
0
Kupa Del Rey
Racing Santander badge
Racing Santander
SAN
0
Barcelona badge
Barcelona
BAR
2
MS
La Liga
Racing Santander badge
Racing Santander
SAN
0
Barcelona badge
Barcelona
BAR
2
MS
La Liga
Barcelona badge
Barcelona
BAR
3
Racing Santander badge
Racing Santander
SAN
0
MS
La Liga
Barcelona badge
Barcelona
BAR
3
Racing Santander badge
Racing Santander
SAN
0
MS
La Liga
Racing Santander badge
Racing Santander
SAN
0
Barcelona badge
Barcelona
BAR
3
MS
13Attığı Gol0
Maç 2.5 üstü golle bitti3/5
Her iki takım da gol attı0/5

Bu iki kulüp arasındaki son karşılaşma Ocak 2026'da Kral Kupası'nda oynandı ve Barcelona, Racing Santander deplasmanında 2-0 kazandı. Kayıtlardaki son beş karşılaşmaya bakıldığında Barcelona'nın beşini de gol yemeden kazandığı ve toplam 10 gol attığı görülüyor. Taraflar arasındaki son LaLiga maçı ise Mart 2012'de oynandı ve Barcelona, El Sardinero'da yine 2-0 galip geldi.

Puan durumu

#PKBKFA+/-PuanForm
1
BarcelonaBarcelonaBAR
5500214+1715
K
K
K
K
K
2
Real MadridReal MadridRMA
5401144+1012
K
K
K
K
K
3
Deportivo AlavesDeportivo AlavesALA
5311115+610
K
K
K
B
K
4
Atletico MadridAtletico MadridATM
5311106+410
K
K
K
B
K
5
SevillaSevillaSEV
531186+210
K
B
K
K
K
6
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
523096+39
B
K
K
B
B
7
Real BetisReal BetisBET
43015509
K
K
K
K
8
EspanyolEspanyolESP
521285+37
K
B
K
K
K
9
Athletic BilbaoAthletic BilbaoATH
521276+17
B
K
K
K
K
10
Racing SantanderRacing SantanderSAN
52129907
K
K
K
K
B
11
OsasunaOsasunaOSA
521258-37
K
K
K
K
B
12
Real SociedadReal SociedadRSO
6213611-57
K
K
B
K
K
13
LevanteLevanteLEV
512279-25
K
B
K
B
K
14
GetafeGetafeGET
512236-35
B
B
K
K
K
15
Celta VigoCelta VigoCEL
604236-34
B
B
B
K
K
16
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
5113814-64
K
K
K
B
K
17
MalagaMalagaMAL
503228-63
B
B
K
B
K
18
VillarrealVillarrealVIL
402268-22
K
K
B
B
19
ElcheElcheELC
5023613-72
B
K
K
K
B
20
ValenciaValenciaVAL
5014110-91
K
K
K
K
B
Şampiyonlar Ligi
Avrupa Ligi
Europa Conference League Qualification
Küme Düşme

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