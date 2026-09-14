Barcelona - Racing Santander: Maç detayları

La Liga - Hafta 6 16 Eyl 2026 - 15:30 Spotify Camp Nou

FC Barcelona ile Real Racing Club, 16 Eylül 2026'da saat 19.30 GMT'de (15.30 EST / 20.30 BST / 21.30 SAST) karşı karşıya gelecek.

Lider Barcelona, moralli Santander'i ağırlıyor

FC Barcelona, 2026/27 LaLiga sezonunun 6. haftasında yeni yükselen Real Racing Club'ı Spotify Camp Nou'da konuk etmek üzere sahasına dönüyor. Yurt içi ve Avrupa'da üst üste alınan galibiyetlerin ardından Hansi Flick'in ekibi, puan tablosunun zirvesindeki namağlup LaLiga serisini uzatmayı hedefliyor. Racing Santander için ise hafta sonundaki zorlu galibiyetin ardından Katalonya deplasmanına gitmek, en üst seviyedeki yeterliliği açısından nihai bir test niteliği taşıyor.

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Barcelona'nın Levante deplasmanında dört gollü şovu

FC Barcelona, 13 Eylül'deki 5. hafta maçında Levante UD karşısında deplasmanda aldığı 4-2'lik galibiyetin ardından çarşamba akşamı oynanacak karşılaşmaya ölümcül bir hücum formuyla çıkıyor. Xavi Espart erken dakikalarda tonu belirledi, ardından Lamine Yamal iki gol kaydetti; biri 19. dakikada, diğeri ise 48. dakikada penaltıdan geldi. Karim Adeyemi uzatma dakikalarında dördüncü golü ekleyerek Barca'nın ligdeki ilk beş maçından maksimum puanla ayrılmasını sağladı.

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Los Verdiblancos'ta Zabiri'nin dublesi Alavés'i devirdi

Racing Santander, 12 Eylül'deki 5. hafta maçında Deportivo Alavés'i sahasında 2-1 yenmesinin ardından Barcelona deplasmanına özgüvenli gidiyor. Erken bir gol yedikten sonra forvet Yassir Zabiri maça ağırlığını koydu; 38. dakikada eşitliği sağladıktan sonra ikinci yarının başlarında (53') takımına galibiyeti getiren golü attı. Bu galibiyet, José Alberto López'in ekibine LaLiga'da istikrar yakalama hedefi doğrultusunda kritik bir destek verdi.

Racing'in derin savunması Barca'nın makinesini durdurabilir mi?

Barcelona, Rodri ve Pedri'nin yön verdiği orta saha kontrolü ve dikkat çekici gol üretimiyle kağıt üzerinde net bir avantaja sahip. Lamine Yamal ile Raphinha'nın Santander beklerini bire birde yakalaması beklenirken, Racing hızlı kontra atakları başlatmak için Yassir Zabiri ile Iñigo Vicente'ye güvenecek. Barcelona hafta sonu fikstürü öncesinde kusursuz lig karnesini korumak isterken, çarşamba günkü mücadele ilk düdükten itibaren yüksek tempoya sahne olmaya aday.

Takım haberleri ve kadrolar

Barcelona bu maça sakatlıkları bulunan Roony Bardghji, Frenkie de Jong ve Jesse Bisiwu'dan yoksun çıkıyor. Hansi Flick'in ekibinde bildirilen bir ceza bulunmazken, Mestalla'da yaşadığı kanlı burun korkusunun ardından ciddi bir sakatlıktan kurtulan Eric Garcia'nın forma giyebilmesi bekleniyor; antrenman sahasından gelen son güncellemeler, yokluğunun sınırlı olacağını gösteriyor. Muhtemel ilk 11 henüz doğrulanmadı ve maç başlangıcına yakın yeni güncellemeler eklenecek.

Racing Santander'de Andres Martin sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek, Jose Lopez'in kadrosunda ise bildirilen bir ceza bulunmuyor. Yeni takım haberleri geldikçe eklenecek.

Form durumu

Barcelona, tüm kulvarlardaki son beş maçının tamamını kazandı; buna Al Ahly karşısındaki sezon öncesi hazırlık maçı galibiyetinin yanı sıra art arda dört LaLiga zaferi de dahil. Son maçında Valencia'yı deplasmanda 5-0 yenen Barcelona, Rayo Vallecano'yu da 5-2, Elche'yi ise 5-0 mağlup etti. Bu beş karşılaşmada Barcelona 19 gol attı, sadece üç gol yedi ve iki maçta kalesini gole kapattı.

Racing Santander'in son beş maçında iki galibiyet, bir beraberlik ve iki mağlubiyet çıktı. En son maçını Rayo Vallecano deplasmanında 3-2 kaybettiler, sezonun daha önceki bölümünde ise Getafe'ye deplasmanda 1-0 yenildiler. Jose Lopez'in ekibi, Elche karşısında sahasında aldığı 3-2'lik galibiyet ve Villarreal ile 2-2 berabere kaldığı maçla birlikte dalgalı bir form grafiği sergiledi.

İkili rekabet geçmişi

Bu iki kulüp arasındaki son karşılaşma Ocak 2026'da Kral Kupası'nda oynandı ve Barcelona, Racing Santander deplasmanında 2-0 kazandı. Kayıtlardaki son beş karşılaşmaya bakıldığında Barcelona'nın beşini de gol yemeden kazandığı ve toplam 10 gol attığı görülüyor. Taraflar arasındaki son LaLiga maçı ise Mart 2012'de oynandı ve Barcelona, El Sardinero'da yine 2-0 galip geldi.