Arjantinli süperstar, adım adım efsane olduğu yuvasına doğru yaklaşıyor.

NE OLDU? Lionel Messi, bonservissiz olarak Paris Saint-Germain'e gittiğinden bu yana tam iki yıl sonra yeniden Barcelona'ya dönebilir.

Messi'nin Fransa'daki sözleşmesi bitiyor, bu da onun 2023 yazında yeniden serbest oyuncu statüsünde istediği takımla sözleşme imzalayabileceği anlamına geliyor.

BÜYÜK RESİM: Barça, tarihinin en önemli oyuncularından birisi olan Arjantinli süperstarı yeniden takıma dahil etmek istiyor.

2022 Dünya Kupası'nın galibi Messi, PSG ile de sözleşme görüşmeleri yapıyor, fakat genel olarak takımda kalması istenmiyor.

Bu durum, Arjantinli yıldızın çok büyük ihtimalle Fransa'nın başkentinde kalmayacağını kanıtlıyor.

Taraftarlar da bazı kötü performanslarının ardından Messi'yi yuhalamaktan veya ıslıklamaktan geri kalmadı.

VE DAHA FAZLASI: Barça için açık kapı bırakan Gerard Romero, Blaugrana'nın Finansal Fair Play kurallarını ihlal etmeden Messi'yi yeniden transfer etmek için sponsorlarla çalıştığını iddia ediyor.

Yatırımcılar; Arjantinli süperstarın maaşını, ticari kârlardan bir payla tamamlayacak anlaşmaları kabul ederek bu hamlenin gerçekleşmesine olanak sağlayacak.

Böylece Lionel Messi, efsane olduğu yuvası Barcelona'da yeniden forma giyecek.

ÜÇ FOTOĞRAFTA:

Getty

Getty Images

(C)Getty Images

SIRADA NE VAR? Barça'nın tüm taraflara uygun bir anlaşma yapılabileceğinden emin olduğu söyleniyor ve şu anda, transfer çalışmasını titizlikle sürdürüyor.

Camp Nou'da daha önce kulüp için 672 gol kaydeden Messi, 10 La Liga şampiyonluğu ve dört Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu zaferleri yaşadı.

Messi'nin, tarih yazdığı Barcelona'ya yeniden dönme ihtimali yüksek görünüyor ve onun için gün saymaya başladılar.