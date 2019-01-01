Barcelona, Pochettino yarışına dahil oldu

Tottenham'ın Mauricio Pochettino'nun görevine son vermesinin ardından birçok Avrupa devi, Arjantinli teknik adam için nabız yoklamaya başladı.

, 'ten sonra Mauricio Pochettino yarışına dahil oldu.

The Sun'da yer alan habere göre geçtiğimiz haftalarda teknik direktör Niko Kovac ile yollarını ayıran Bayern Münih'ten sonra, Barcelona da koltuğu sallantıda olan Ernesto Valverde'nin yerine Mauricio Pochettino'yu istiyor.

Ancak Pochettino'nun geçtiğimiz yıl Katalanlar hakkında "Ben taraftarıyım. Barcelona'ya saygım sonsuz ama yollarımız farklı. Ben farklı bir yol çizdim kendime, gelecekte onları çalıştırmam imkansız" ifadelerini kullanmış ve Barça taraftarının tepkisini çekmişti.

'da 5,5 yıl görev yapan Pochettino, geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde final oynama başarısı göstermişti. Ligde geride kalan 12 haftada sadece 3 galibiyet elde eden Tottenham, 14 puanla 14. sırada yer alıyor.

