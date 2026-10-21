Barcelona içinde tartışmayı alevlendiren tek şey Paris Saint-Germain karşısında alınan mağlubiyet değildi; teknik direktör Hans Flick'in verdiği tek bir taktiksel karar da bir soru fırtınası koparttı. En dikkat çekici başlığı ise şuydu: Rodri, tam da onun için geldiği maçta neden feda edildi?

İspanyol analist Luis Flaquer, "Cadena Ser" radyosundaki "Carrusel Deportivo" programı üzerinden yaptığı ateşli yorumla geniş yankı uyandırdı ve oyuncuyu Parc des Princes'teki zirve mücadelesinde yedek kulübesine oturtma kararını sert bir şekilde eleştirdi.

Flaquer, belirgin bir şaşkınlık tonuyla şöyle konuştu: "Rodri'yi üst üste sekiz maçta oynatma kararını anlamıyorum; önümüzdeki yoğun maç takvimini bilerek, sonra Paris Saint-Germain maçı gününde, bütün gün boyunca bu tür maçlarda parlamanızı sağlayan oyuncunun Rodri olduğunu vurguladıktan sonra, pazar günü oynanacak El Clasico'nun önemine bakılmaksızın onu dinlendiriyorsunuz."

Bu eleştiri, Katalan çevrelerinde keskin bir görüş ayrılığını da gün yüzüne çıkarıyor. Nitekim yorumcular Marcos López ve José Mari Bakero, Flaquer'in aksine, 16 numaralı formanın sahibini dinlendirme kararının onu El Clasico öncesinde korumak için iyi ve mantıklı bir fikir olduğunu değerlendirdi.

Gelecek maçlar BAR La Liga 16:00 RMA

Ancak kamp içinden gelen bilgiler, oyuncunun tamamen hazır olduğunu teyit ediyor. Gazeteci Santi Ovalle, maçın canlı yayını sırasında kararın perde arkasını açıklayarak şunları söyledi: "Flick, meselenin onun fiziksel efor yönetimiyle ilgili olduğunu söyledi. Bu eforun etkilerini hissediyor olmalı, ama o da diğer Barcelona oyuncuları gibi."

Ve ekledi: "Isınma yaptığını ve iyi durumda olduğunu gördük. Dün onu antrenmanda gördük ve idmanı normal şekilde tamamladı, dolayısıyla mesele onu korumakla ilgili, ama oynamaya müsait."

Flick'in kendisi de bu karara maç öncesinde zemin hazırlamış, oyuncularını koruma gerekliliğinin altını çizerek şöyle demişti: "Oyuncuların fiziksel durumunu, özellikle de milli takım oyuncularını göz önünde bulundurmalıyız."

Alman teknik adam, İspanyol orta saha oyuncusunun son üç maçı aralıksız tam olarak oynadığına dikkat çekerek kararını kesin bir cümleyle noktaladı: "Onu dinlendirmeye karar verdik. Ne kadar önemli olduğunu biliyoruz, ama Bernal'a güveniyoruz."

Flick'in genç Bernal'a duyduğu güven ile Flaquer'in sert eleştirisi arasında, Camp Nou'da soru havada asılı kalıyor: Barcelona, El Clasico savaşını kazanmak için Paris muharebesini mi kaybetti, yoksa "büyük maçların" oyuncusundan vazgeçmek mazur gösterilemez bir hata mıydı?