Barcelona, genç orta saha oyuncusu Marc Bernal ile sözleşmesini 2031 yılına kadar uzatma konusunda anlaşmaya vardı. 500 milyon euroluk serbest kalma bedeli içeren bu adım, başta Liverpool olmak üzere oyuncuyla ilgilenen kulüpleri uzaklaştırmayı amaçlıyor.

İspanyol"Sport" gazetesinin haberine göre, yeni sözleşmenin önümüzdeki günlerde resmi olarak açıklanması bekleniyor.

Bunları da okuyun

Haaland, Şampiyonlar Ligi'ndeki tarihi yarışta Messi'yi silip süpürdü

Real Madrid'in avantajına rağmen: Barcelona, United'ın cevheri için yarıştan çekilmedi

Liverpool ve Atletico Madrid, geçtiğimiz yaz Bernal'i kadrosuna katmak için ilgi göstermişti. Özellikle İngiliz kulübü, 2027 yazında yaklaşık 60 milyon euroluk bir teklif sunmayı planlıyordu.

Liverpool'un teknik direktörü Andoni Iraola, oyuncunun yeteneklerine ve özellikle gelişim potansiyeline büyük değer veriyor. Liverpool'un planı, Bernal'in Barcelona'daki şansı azalması halinde ona daha fazla oyun süresi vermeye dayanıyordu.

Ancak Barcelona'nın teknik direktörü Hansi Flick, bu sezonun başından itibaren oyuncuların oyun sürelerini yönetme konusundaki yeteneğini kanıtladı ve Bernal forma giymek için çok sayıda fırsat buluyor.

Bernal, "La Masia" akademisinin A takımda öne çıkan 2007 doğumlu kuşağının isimlerinden biri.

Oyuncu, Barcelona A takımıyla üçüncü sezonunu geçiriyor. Vallecas sahasında sakatlanması, ilk sezonunun tamamından uzak kalmasına yol açmış; o sezon yalnızca iki maçta ilk 11'de yer alabilmişti. Bu sakatlık, ikinci sezonda da süreklilik sağlamasını zorlaştırdı. Bu nedenle Bernal hâlâ yolculuğunun başında bulunuyor; buna karşın aynı kuşaktan takım arkadaşları Lamine Yamal ve Pau Cubarsi zirveye ulaşarak birçok kupa kaldırdı.

Bernal, Barcelona'nın orta sahasında güçlü bir rekabetle karşı karşıya. Takım geçen sezon Pedri, Gavi, Frenkie de Jong, Dani Olmo ve Fermin Lopez'i barındırıyordu; ardından kulüp, 2024 yılında Ballon d'Or'u kazanan Rodrigo Hernandez "Rodri" ile anlaşma sağladı.

Bernal'in sözleşme yenilemesi, Barcelona'nın sportif direktörü Deco'nun tamamladığı bir dizi sözleşme yenileme sürecinin parçası olarak geliyor. Bu süreç, Raphinha gibi mevcut yıldızları ve sözleşmesini kısa süre önce 2030 yılına kadar uzatan Xavi Espart gibi yükselen yetenekleri kapsıyor.



