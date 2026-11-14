Barcelona, La Masia akademisinden yetişen en yeni genç yeteneğin sözleşmesini, oyuncunun A takım sisteminde yerini sağlamlaştırmasının ardından güvence altına almak istiyor.

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Radyo Marca'ya dayandırdığı haberinde Sport gazetesi, spor direktörü Deco'nun son haftalarda oyuncunun temsilcileriyle yürüttüğü görüşmelerin ardından Brian Fariñas'ın Katalan ekibiyle sözleşmesini yenileyeceğini aktardı.

İki taraf, hâlihazırda 2028 yılında sona eren sözleşmenin uzatılması konusunda prensipte anlaşmaya vardı; son dakikada bir değişiklik olmaması halinde sözleşmenin 2031 yılına kadar uzatılması bekleniyor.

Katalan kulübünün oyuncunun koşullarını iyileştirme isteği, spor yönetiminin Fariñas'ı A takımın yapısına dahil etmeye ve ona A takım oyuncuları listesinde bir numara vermeye karar verdiği geçtiğimiz ağustos ayı sonlarına dayanıyor.

O tarihten itibaren müzakereler başladı, ancak özellikle oyuncunun teknik direktör Hansi Flick yönetiminde ilk resmi çıkışıyla eş zamanlı olarak geçtiğimiz ekim ayı sonlarında yoğunlaştı.

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Spor yönetimi, oyuncunun sözleşmesini yeni sportif gerçekliğine uygun şekilde revize etmek için hızlı hareket etti. Oyuncunun sahaya çıkışı son haftaların olumlu haberlerinden biriydi; ilk görevleri de teknik ekibi ikna etti.

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İşte bu nedenle Barcelona, oyuncunun mali koşullarının iyileştirilmesinin yanı sıra sözleşme güvencesinin de güçlendirilmesini gerekli görüyor. Şimdiye kadar Fariñas yalnızca 15 milyon euroluk bir serbest kalma bedeline sahipti ki bu, A takımda belirgin bir rol üstlenmeye başlayan bir oyuncu için son derece düşük bir meblağ.

İki taraf arasındaki uzlaşı çok ileri bir aşamaya ulaştı ve geriye yalnızca çözüme kavuşturulması gereken birkaç ufak ayrıntı kaldı.

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Teklif, sözleşmenin 2031 yılına kadar uzatılmasını içeriyor; bir sezon daha kısa imza atma olasılığı masada bulunmasına rağmen bu son seçenek neredeyse kesin olarak devre dışı kaldı.

Anlaşmanın nihai olarak tamamlanması için milli ara sona erer ermez görüşmelerin yeniden yoğunlaşması bekleniyor.

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Hedef, son ayrıntıları çözüme kavuşturup sözleşme yenilemesini duyurmak; böylece Barcelona, kadrosundaki en dikkat çekici genç ve umut vaat eden yeteneklerden birinin devamlılığını güvence altına alabilecek.

Fariñas'ın yükselişi, sezona zor bir başlangıç yapmasına rağmen dikkat çekici bir hızla gerçekleşti. Benicarló şehrinden gelen oyuncu, geçtiğimiz 31 Ekim'de Alavés karşısındaki ilk çıkışına dek bu sezon A takımla hiçbir resmi maçta bir dakika bile forma giymemişti.

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O tarihten itibaren Flick ona süre verme fırsatı tanıdı; iş öyle bir noktaya geldi ki Barcelona'nın son üç maçında, Deportivo Alavés'e, ardından Metropolitano'da Atlético Madrid'e ve son olarak Şampiyonlar Ligi'nde Aston Villa'ya karşı ona ilk 11'de yer verdi.

Spotify Camp Nou'da Alavés karşısında ilk kez ilk 11'de sahaya çıkması, kariyerindeki ilk büyük adım oldu; kulüp şimdi sözleşmesini yenileyerek bu adımı pekiştirmek istiyor.

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Fariñas, Villarreal'den gelerek Barcelona akademisine katılmış ve Flick'in güvenini kazanmayı başararak Alman teknik direktörün A takımda forma giyme fırsatı tanıdığı 14. kulüp akademisi mezunu oyuncu olmuştu.