Barcelona'nın üst düzey isimleri, gerek Joan Laporta gerek Deco gerekse Hansi Flick, Alejandro Balde hakkında kamuoyu önünde olumlu mesajlar vermeyi sürdürdü.

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Üç isim de Balde'nin Katalan kulübü için önemli bir değer olduğu konusunda hemfikir ve oyuncuya eski konumunu yeniden kazanması için destek verdi.

Haberi aktaran Sport gazetesine göre, Balde'nin ayrılık kararı kulüp içinde zaten kesinleşmiş durumda; ancak Barcelona, oyuncunun piyasa değerini olumsuz etkilememek için dosyayı büyük bir dikkatle yürütüyor.

Barcelona, Balde'yi kiralamak ya da satmak için kendisi ilk adımı atmayacak; ancak oyuncunun yakın çevresine, ona ayrılık kapısını açmaya hazır olduğunu iletti. Kulüp, bunun tüm taraflar için gerekli olduğunu düşünüyor.

Barcelona yönetimi, geçen yaz Ferran Torres ile izlediği stratejinin aynısını uyguluyor. Golcü oyuncuya hiçbir zaman satış listesinde olduğu söylenmedi, ancak bazı ayrıntılar sonunda onu ayrılmaya ikna etti.

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Ferran Torres kadronun ilk tercihleri arasında yer almıyordu, sözleşme yenileme teklifi almadı ve kulüp ona en başından itibaren iyi teklifler gelmesi halinde bunları dinlemeye hazır olduğunu açıkça belirtti.

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Durum büyük ölçüde benzer, ancak bu kez mesele daha acil. Çünkü Balde'nin mevcut projede süre alma şansı artık kalmadı ve herkes, onun ayrılığının kulübün transfer piyasasına güvenle girip iki oyuncuyla anlaşabilmesi için temel bir adım olduğunun farkında.

Katalan kulübü, Balde'nin ayrılmayı bizzat talep etmesini beklerken oyuncuyu kamuoyu önünde destekliyor. Barcelona şu anda oyuncunun menajeri Jorge Mendes'in, Balde'nin önümüzdeki ocak ayında ayrılığını tamamlamanın en uygun yolunu kendilerine iletmesini bekliyor.

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Menajer, yaz döneminde kulübün gerekçelerini dinlemişti ve ağustosta Balde'nin artık Flick'in planlarında stratejik bir oyuncu olmadığına tamamen ikna olmuştu; ancak oyuncunun kendisi teklifleri dinlemek istemediği için ayrılık süreci durmuştu.

Mendes ise şimdi oyuncuya, futbol kariyerinin gerilememesi için yeni bir adres aramasının en doğrusu olacağını açıkça söyledi. Bu nedenle geçen hafta Balde ve ailesiyle görüşmek üzere Barselona'ya gitti.

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Mendes, oyuncuya yalnızca ayrılmasını tavsiye etmekle kalmadı; uygun bir adres bulmak amacıyla Premier Lig'den ve İtalya'dan gelebilecek olası seçenekleri de onunla değerlendirdi.

Önceki durumlarda olduğu gibi son kararı Balde verecek. Oyuncunun ayrılma isteğini Barcelona'ya bildirmesi gerekiyor; bu, kendisine devre arası transfer döneminde hareket etmesi için yeşil ışık yakılmasının vazgeçilmez bir adımı.

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Bek oyuncusunun çıkarlarının Katalan kulübünün çıkarlarıyla örtüşmemesi muhtemel. Barcelona'nın önceliği ocak ayında kesin bir satış gerçekleştirmek. Kulüp, Premier Lig'in uygun bir fırsat sunabileceğini düşünüyor; özellikle Manchester United ve Chelsea tam olarak bir sol bek arıyor.

Satın alma opsiyonlu kiralama teklifleri de gelecek. Bunlar, maaş limitinde alan açma açısından kulüp için daha az cazip seçenekler olsa da sportif açıdan Balde için daha uygun olabilir.

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Oyuncuyla ilgilenen kulüplerin başında Juventus geliyor. İtalyan kulübü, oyuncuyu kendi saflarına katılmaya ikna etmeye çalışıyor.

Barcelona açısından Balde'nin ayrılığı, kulübe 30 Haziran'a kadarki brüt maaşı olan yaklaşık 6 milyon euro tasarruf sağlayacak. Bu, devre arası transfer dönemine girmeye çalışan kulüp için hiç de küçük bir miktar değil.

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Ancak kesin bir satış gerçekleştirmek çok büyük önem taşıyacak; çünkü Balde kulübün altyapısından yetişen bir oyuncu ve bu nedenle satış bedelinin tamamı net kazanç olarak hesaplanacak.

Barcelona, Balde'nin değerini yaklaşık 40 milyon euro olarak belirliyor; ancak oyuncunun sözleşmesi 2028'de sona erdiği için nihai rakam konusunda pazarlığa açık olacak. Oyuncuyu yaz döneminde satmak ise ekonomik açıdan daha riskli olacak.

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Anlaşmanın hızla sonuçlandırılması isteniyor. Barcelona yetkilileri, Mendes'in son haftalarda kulübe ilettiği bilgilere göre oyuncunun ayrılığının neredeyse kesinleştiğinin farkında.

Ayrılığın şekli, Barcelona'nın savunma hattında takviyeye açıkça ihtiyaç duyan kadroyu güçlendirmek için ocak ayında yapabileceği transferlerin niteliğini büyük ölçüde belirleyecek.