Barcelona ile Real Betis arasındaki maçtan gelen yeni görüntüler, Arjantinli Giovani Lo Celso'nun golünün iptal edilmesine ilişkin tartışmayı yeniden alevlendirdi. Katalan ekibinin oyuncularıyla hakem arasında, pozisyonun incelenmesi sırasında geçen diyaloğun ayrıntıları ortaya çıkınca, video teknolojisinin incelemesinin talep ediliş biçimine yönelik eleştiriler gündeme geldi.

Bu kez heyecan, eski İspanyol hakem Iturralde Gonzalez'in yorumundan geldi. Marca gazetesinin yayımladığına göre, Gonzalez kayıtlarda geçen bir ifadeyi eleştirdi ve bunun, alaycı bir şekilde "sipariş üzerine VAR" olarak nitelendirdiği bir uygulamanın kapısını araladığını savundu. Maç ise Barcelona'nın Betis'i 5-2 yenmesiyle sona erdi.

Barcelonalı oyunculardan tekrarlanan itirazlar

Marca'ya göre İspanya Ligi'nin yayımladığı, hakem Ricardo de Burgos Bengoetxea'nın kamerasından gelen görüntüler, Barcelonalı bazı oyuncuların hakemden el teması çalınması yönündeki ısrarını gösterdi. Söz konusu el teması, Lo Celso'nun sonradan iptal edilen golü attığı hücum sırasında Kolombiyalı Cucho Hernandez'e yönelikti.

İtiraz edenlerin başında Pedri vardı; hakeme el temasının açık olduğunu söyledi. De Burgos ise tartışmanın başında, pozisyonun faul çalınmasını gerektirdiğini düşünmediğinde ısrar etti.

İtirazlara, aralarında Lamine Yamal ve Fermin Lopez'in de bulunduğu başka oyuncular da katıldı. Cucho'nun topu kontrol etmek için elini kullanıp kullanmadığına ilişkin tartışma sürdü.

Diyalog sırasında hakem, video teknolojisinden sorumlu Carlos del Cerro Grande'ye şöyle dedi: "Bana şu el temasını incele, çünkü benden bunu istiyorlar Cerro." Bu ifade, yeni eleştirilerin odak noktası haline geldi.

Iturralde: Sipariş üzerine VAR

Iturralde Gonzalez, "X" platformu üzerinden bu ifadeyi yorumlayarak şunları söyledi: "Az önce sipariş üzerine VAR'ı keşfettik. Bana şu pozisyonu incele, çünkü benden bunu istiyorlar."

Eski hakemin itirazı, pozisyonların inceleme ilkesi etrafında şekilleniyor; ona göre oyuncuların belirli bir pozisyonun incelenmesini talep etmesi, video teknolojisinin müdahalesini yönlendiren unsur olmamalı. Bunun yerine, hakem ekibinin yürürlükteki prosedürlere uygun olarak incelemeyi gerektiren bir pozisyon olup olmadığını belirlemesi gerekiyor.









De Burgos, Lo Celso'nun şutundan önceki aşama da dahil olmak üzere pozisyonun gelişimini incelemeyi talep etti ve ardından, hücumun başında Cucho'nun yaptığı el teması nedeniyle golü iptal etme kararı aldı.

Böylece tartışma artık yalnızca golün iptali kararıyla sınırlı kalmadı; incelemeden önce geçen diyaloğa da uzandı. Hakemin ifadesi Iturralde'nin eleştirisine yol açtı ve oyuncuların itirazları ile video teknolojisinin müdahalesini düzenleyen prosedürler arasındaki sınırlara dair soruları yeniden gündeme getirdi.











