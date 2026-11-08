Barcelona, Atletico Madrid karşısındaki merakla beklenen mücadelesinde erken bir darbe aldı. Ev sahibi ekip, İspanya La Liga'nın 12. haftasındaki karşılaşmada Metropolitano Stadı'nda fileleri sarsarak öne geçti ve maçın atmosferini alevlendiren heyecanlı bir başlangıç yaptı.

Gol, Arjantinli vatandaşı Julian Alvarez'in isabetli pasını değerlendiren Giuliano Simeone'den geldi ve Atletico Madrid'in güçlü başlangıcını erken bir üstünlüğe çevirdi.

Atak, Alvarez'in ceza sahası içine gönderdiği yerden bir ortayla başladı; ardından Giuliano Simeone arkadan büyük bir hızla fırladı ve topu başarıyla ağlara göndererek takımının öne geçişini kutlayan Atletico Madrid taraftarlarını sevince boğdu.

Golün ardından İspanyol "As" gazetesi, Julian Alvarez'in Barcelona karşısındaki dikkat çekici rakamlarına ışık tutarak Katalan ekibinin Arjantinli forvetin en sevdiği rakip olduğunu belirtti.

Gazete şunları aktardı: "Julian Alvarez, Atletico Madrid forması altında tüm kulvarlarda Barcelona karşısında oynadığı 10 maçta yedi gole katkı sağladı; dört gol attı ve üç asist yaptı. Bu, herhangi bir rakip karşısındaki en yüksek gol katkısı sayısı."

İstatistik ağı Opta, Julian Alvarez'in Atletico Madrid forması altında tüm kulvarlarda karşısında en çok gol katkısı sağladığı takımların listesini açıkladı. Buna göre 4 gol ve 3 asistten oluşan 7 gol katkısıyla Barcelona listenin başında yer aldı.

İkinci sırada 5'er katkıyla Tottenham ve Real Madrid geldi; Alvarez İngiliz ekibine karşı 3 gol atıp 2 asist yaptı, Kraliyet kulübüne karşı ise 4 gol kaydedip bir asist sağladı.

Liste ayrıca her takıma karşı 4'er gol katkısıyla Valladolid, Real Betis ve Rayo Vallecano'yu da içerdi; Valladolid karşısında 3 gol atıp bir asist yaptı, Real Betis karşısında iki gol kaydedip iki asist sağladı, Rayo Vallecano ağlarına ise 4 gol attı.