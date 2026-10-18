Barcelona'nın Fransız savunmacısı Jules Koundé'nin, Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain karşısına çıkacak kadroda yer alıp alamayacağı belirsizliğini koruyor. Oyuncu, cumartesi günü Real Betis'e karşı alınan 5-2'lik galibiyetin ardından Barcelona'ya topallayarak döndü ve doğrudan kulübün sağlık merkezine giderek rahatsızlığının niteliğini ve ciddiyetini belirlemek için tetkiklerden geçti.

İspanya'da yayın yapan "Sport" gazetesi, Koundé'nin soyunma odasına uğramadan sağlık merkezine gittiğini belirtti. Bu adımın amacı, oyuncunun fiziksel durumunu değerlendirmek ve olası bir sakatlık bulunup bulunmadığını ortaya çıkarmak. Katalan kulübünde, savunmacının yaklaşan Avrupa maçında forma giyip giyemeyeceği merakla bekleniyor.

Tetkikler, salı günü Paris Saint-Germain ile karşılaşacak, ardından önümüzdeki pazar Real Madrid'e karşı El Clasico'ya çıkacak Barcelona için hassas bir dönemde gündeme geldi.

Takım kafilesinin pazartesi günü Paris'e gitmesi planlanıyor; bu da tetkik sonuçlarını Fransız savunmacının maçtaki durumu açısından belirleyici kılıyor.

Barcelona kafilesinin Sevilla'dan Katalonya'ya dönüşü, bölgeyi vuran fırtınadan etkilendi. Hava koşulları uçağın belirlenen saatte kalkmasına engel olunca futbolcular geceyi Sevilla'da geçirmek zorunda kaldı ve pazar günü öğle saatlerinde döndü. Bu durum teknik ekibi takımın programını yeniden düzenlemeye itti.

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Endişeler yalnızca Koundé ile sınırlı değil; Barcelona, Betis maçını tamamlayamayan Eric Garcia'ya ilişkin tetkik sonuçlarını da bekliyor.

Teknik direktör Hansi Flick, Avrupa'daki maçın önemi ve hazırlık için kalan sürenin kısıtlı olması nedeniyle, Paris Saint-Germain karşısındaki kadro kararını vermeden önce savunmacıların sağlık durumunun netleşmesini bekliyor.