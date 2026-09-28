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Atletico de Madrid v FC Barcelona - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second LegGetty Images Sport
Abobakr El Mokadem
Çeviri:

Barcelona'nın yıldızı Saint-Germain ve El Clasico maçlarında yok

Paris Saint-Germain - Barcelona
Paris Saint-Germain
Barcelona
Şampiyonlar Ligi
Barcelona - Real Madrid
Real Madrid
La Liga
F. de Jong
Fransa
İspanya
Hollanda

"Tamamen hazır değil"

Bir basın raporu, bugün pazartesi günü, Barcelona'nın Şampiyonlar Ligi'ndeki Paris Saint-Germain karşılaşmasıyla ardından Real Madrid'e karşı oynanacak El Clásico'da forma giyemeyecek oyuncusuna dair kötü haberleri ortaya çıkardı.

Dün pazar günkü raporlarda, Frenkie de Jong'un Barcelona ile takım antrenmanlarına dönmesinin yakın olduğu belirtilmişti; milli takımlarda oynamayan oyuncularla birlikte 5 Ekim'de çalışmalara başlamasının, milli takım oyuncularını da içeren gruba ise 8 Ekim'de katılmasının beklendiği ifade edilmişti.

Ancak "As" gazetesinin son raporlarına göre, Hollandalı orta saha oyuncusu Blaugrana'nın yaklaşan maçlarında hazır olmayacak.

 29 yaşındaki oyuncu hâlâ tam anlamıyla hazır değil ve Paris Saint-Germain (20 Ekim) ile Real Madrid (25 Ekim) maçlarında büyük ihtimalle forma giyemeyecek.

"As" gazetesine göre, de Jong'un 1 Kasım'dan önce sahalara dönmesi beklenmiyor.

 Bu eksiklik, Barcelona'yı bu iki önemli maçta orta sahadaki temel oyuncularından birinden mahrum bırakıyor.

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