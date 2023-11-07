Barcelona'nın yıldız forveti Robert Lewandowski, MLS hakkında itirafta bulundu.

NE OLDU? TUDNUSA'ya göre 35 yaşındaki Polonyalı forvet, bu yaz birçok MLS takımının transfer listesinde yer alıyor.

BÜYÜK RESİM: Lewandowski, yaşına rağmen herhangi bir MLS takımıyla sözleşme imzalayabilir ve bu durum, onu ligin en çok kazanan oyuncularından biri haline getirebilir.

Barcelona'yla olan sözleşmesi Haziran 2026'ya kadar sürüyor, dolayısıyla herhangi bir kulübün Polonyalı forveti transfer etmek istemesi halinde bonservis ücreti de ödemesi gerekecek.

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NE DEDİLER: Eylül ayında AS ile yaptığı röportajda Lewandowski, bir gün MLS'e gideceğini düşündüğünü anlattı: "Koronavirüs pandemisinden önce MLS fikri aklımdaydı. Ama bir şekilde sonradan fikrimi değiştirdim. Barcelona'daki kariyerimden sonra bunu hayal etmek zor."

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