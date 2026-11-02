İngiliz oyuncu Anthony Gordon, Barcelona'ya uyum sağlama sürecini anlattığı ilk medya karşılaşmasında güçlü bir karakter sergiledi.

İngiliz kanat oyuncusu, Şampiyonlar Ligi'ndeki Aston Villa maçının arifesinde basın mensuplarına konuştu ve henüz sahip olduğu en iyi performansı ortaya koyamadığını itiraf etmekte hiçbir sakınca görmedi.

Sport gazetesi, Gordon'ın tanıtım basın toplantısındaki açıklamalarını yayımladı. Gordon, taraftarlardan gördüğü ilgiden dolayı büyük minnettarlığını dile getirerek, onların sevgisine gollerle ve kupalarla karşılık vermek için çalışacağına söz verdi.

Gordon, "Büyük ölçüde iyi bir başlangıç yaptım, ama daha fazlasını sunabileceğimi biliyorum. Sahip olduğum en iyisini henüz göstermedim" dedi.

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Sözlerine şöyle devam etti: "Kendimden gol atmamı ve gol pası vermemi, sorumluluk üstlenmemi ya da maçların gidişatını değiştirmemi talep ediyorum. Dünyanın en iyi oyuncularının yaptığı şeyler bunlar."

Vurgulayarak şunları söyledi: "Belki bazen daha bencil olmam, topu çok fazla paslamamam, daha fazla çalım atmam ve daha çok gol atmaya çalışmam gerekiyor; çünkü takımın maçları kazanmasına yardımcı olan şey bu."

Gordon, ilk 11'deki bir yer için Karim Adeyemi ile rekabet ettiğini düşünmedi ve şunları söyledi: "Açıkçası, ben sadece kendimle rekabet ediyorum. Başkalarının başarısı ya da başarısızlığı beni etkilemiyor. İster 5 dakika ister 90 dakika oynayayım, sahip olduğum en iyi seviyeyi ortaya koymaya odaklanıyorum."

Sözlerine şöyle devam etti: "Soyunma odasındaki tüm oyuncular ve ayrıca teknik direktör Flick bana çok yardımcı oluyor. Özellikle İngilizce konuşan oyuncular, örneğin Eric Garcia gibi. Neredeyse her şeyi anlıyorum, ama anlamadığım bir şey olursa herkes bana yardım ediyor."

Paris Saint-Germain ve Real Madrid'e karşı alınan mağlubiyetlerle ilgili olarak İngiliz oyuncu, "Paris Saint-Germain ve Real Madrid, bizi yenmeyi başarmış olsalar da bizden daha iyi değiller" görüşünde.

Şöyle açıkladı: "Fransız takımı bizden daha uzun bir dinlenme süresi elde etti ve maça daha iyi bir fiziksel durumda çıktı. Real Madrid karşısında kazanabilirdik ve bence daha iyi taraf bizdik; her zamanki seviyemizi ortaya koyamamamıza rağmen birçok fırsat yarattık. Ama biz herhangi bir takımı yenebiliriz."

Aston Villa'dan söz ederken Gordon, İngiliz takımını övdü ve ekibin dünyanın en iyi teknik direktörlerinden birine, Unai Emery'ye sahip olduğunu belirtti.