Barcelona'nın yıldızı Pedri: "Kel olmayı hep hayal ettim"

Barcelona'nın 21 yaşındaki orta sahası Pedri kel olmayı hep hayal ettiğini söyleyerek on yıl sonraki planlarını açıkladı.

Pedri, Iniesta'yı her anlamda örnek almış

10 yıl sonra kendini kel olarak görmek istiyor

Kendisini hep kel hayal etmiş

NE OLDU? Pedri, 21 yaşında ve geleceğin en dikkat çekici oyuncularından biri olması bekleniyor. Rol modeli olarak hep Andres Iniesta'yı örnek aldığını söyleyen Pedri anlaşılan Iniesta'yı her anlamda örnek almış.

NE SÖYLENDİ? The Residency'ye konuşan Pedri şunları söyledi: "10 yıl sonra kendimi nerede görmek istiyorum? 31 yaşında ve hala futbol oynuyor olarak... Ve belki kel olacağım. Neden bilmiyorum ama kendimi hep kel olarak hayal ettim ve bunu istedim."

DAHA FAZLASI: Pedri, GOAT rekabetinde seçimini şu yönde yaptı: "Şüphesiz Messi'yi seçiyorum. Ama Cristiano da gayet harika bir oyuncu."

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SIRADA NE VAR? Pedri şu anda sakatlığı nedeniyle Barcelona'da sahalardan uzak ancak 2024'te Katalan deviyle Şampiyonlar Ligi'nde başarılı bir sonuç elde etmek istiyor.